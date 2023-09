Portugalský stredopoliar Nunes prestúpil do Manchestru City

Manchester 1. septembra (TASR) - Úradujúci anglický futbalový šampión Manchester City skompeltizoval v piatok prestup Matheusa Nunesa. Za portugalského stredopoliara zaplatil Wolverhamptonu Wanderers sumu 53 miliónov libier, informovala AP.



City sa usilovali o angažovanie Nunesa už dlhšie. Wolves minulý týždeň zamietli ponuku manchesterského klubu, dvadsaťpäťročný Portugalčan však následne odmietol trénovať s tímom a snažil sa vynútiť si prestup. So City podpísal päťročný kontrakt a na novom pôsobisku by mal byť náhradou za Ilkaya Gündogana, ktorý v lete odišiel do Barcelony.



Nunes prišiel do Wolverhamptonu vlani v lete za rekordných 38 miliónov libier zo Sportingu Lisabon. S klubom podpísal päťročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. V 41 zápasoch dal jeden gól a na jeden prihral. Na konte má jedenásť štartov a jeden gól za portugalskú reprezentáciu.