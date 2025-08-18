Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Portugalský útočník Silva prestúpil z Lipska do Elche

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťdeväťročný Silva hral v minulosti za Porto, AC Miláno, Sevillu i Eintracht Frankfurt.

Autor TASR
Elche 18. augusta (TASR) - Portugalský futbalový útočník André Silva prestúpil z RB Lipsko do španielskeho prvoligového klubu Elche CF. Bundesligista za neho dostal milión eur, ďalších 1,5 môže získať ako prípadné bonusy.

Dvadsaťdeväťročný Silva hral v minulosti za Porto, AC Miláno, Sevillu i Eintracht Frankfurt. Do Lipska prišiel v roku 2021, no nedokázal si vybojovať stabilné miesto v zostave a pôsobil aj na hosťovaniach v Reale Sociedad San Sebastian a Werdere Brémy.
