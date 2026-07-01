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Porzingis sa dohodol na predĺžení zmluvy s Golden State

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Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Tridsaťročný center prišiel do tímu vo februári z Atlanty výmenou za Buddyho Hielda a Jonathana Kumingu.

Autor TASR
San Francisco 1. júla (TASR) - Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis sa dohodol na predĺžení zmluvy s tímom Golden State Warriors, s ktorým podpísal dvojročný kontrakt v hodnote 40 miliónov dolárov.

Tridsaťročný center prišiel do tímu vo februári z Atlanty výmenou za Buddyho Hielda a Jonathana Kumingu. V uplynulej sezóne ho však trápili zranenia a tak stihol odohrať len 32 duelov, v ktorých mal priemer 16,7 bodov, 5,2 doskokov a 2,5 asistencií na zápas.
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