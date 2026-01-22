< sekcia Šport
Posch príde na polročné hosťovanie do Mainzu, Bungert: Má veľa kvalít
Posch odštartoval ročník ako hráč Bologne, z ktorej potom odišiel na hosťovanie do Coma. S talianskym klubom v stredu podpísal riadny kontrakt, ale len o deň neskôr sa sťahuje do nemeckej Bundesligy.
Autor TASR
Mainz 22. januára (TASR) - Rakúsky futbalista Stefan Posch druhýkrát v tejto sezóne zmenil svoje klubové pôsobisko. Dvadsaťosemročný obranca sa dohodol na polročnom hosťovaní s nemeckým Mainzom.
Posch odštartoval ročník ako hráč Bologne, z ktorej potom odišiel na hosťovanie do Coma. S talianskym klubom v stredu podpísal riadny kontrakt, ale len o deň neskôr sa sťahuje do nemeckej Bundesligy. „Como potvrdzuje, že po splnení záväzku je prestup Stefana Poscha z Bologne trvalý. Posch, ktorý hral v tejto sezóne za Como, sa teraz do jej konca pripojí k Mainzu na hosťovanie,“ citovala z vyhlásenia účastníka Serie A agentúra DPA.
Posch si už v Nemecku obliekal dres Hoffenheimu, v rokoch 2015 až 2022 zaň odohral 126 zápasov. V tomto ročníku má na konte 15 štartov, za reprezentáciu si zahral siedmich z ôsmich duelov európskej kvalifikácie na MS v USA, Kanade a Mexiku. Rakúšania vyhrali H-skupinu a zaistili si priamy postup na šampionát. „Stefan Posch je skúsený stredný obranca, ktorý je silný v náročných situáciách a má veľa kvalít. Už ukázal svoje schopnosti, a to v Bundeslige i v zahraničí, a je presne ten defenzívny typ posily, ktorú práve teraz pred druhou polovicou sezóny potrebujeme,“ povedal športový riaditeľ Mainzu Niko Bungert.
