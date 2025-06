Posila do obrany: Trnava získala švédskeho obrancu Nwadikeho

Trnava 20. júna (TASR) - Novou posilou FC Spartak Trnava sa stal Patrick Emeka Nwadike. Do tretieho tímu uplynulej sezóny futbalovej Niké ligy prichádza 26-ročný švédsky stredný obranca z IK Sirius.



Nwadike mal po príchode do Trnavy a na Štadión Antona Malatinského príjemné pocity a na svoje nové pôsobisko sa veľmi teší. Prvýkrát v kariére bude pôsobiť mimo Švédska. „Mám veľmi dobrý pocit, štadión je krásny. Ľudia, s ktorými som sa stretol, sú ku mne veľmi milí a som šťastný, že tu môžem byť,“ citoval Nwadikeho klubový web. Najbližší ostrý zápas svojho nového tímu by mohol odohrať práve proti klubu zo svojej vlasti, keďže Spartak čaká prvé predkolo Európskej ligy proti švédskemu Hackenu (10.7.).



Podľa slov športového riaditeľa Martina Škrtela je príchod Nwadikeho reakciou na koniec profesionálnej kariéry Lukáša Štetinu, ktorý bol lídrom defenzívy. „Po odchode Lukáša Štetinu sme potrebovali posilniť káder na stopérskom poste a priniesť hráča, ktorý bude svojimi kvalitami na ihrisku a charakterovými vlastnosťami lídrom obrany. Verím, že v Patrickovi sme takéhoto hráča našli. Má na to všetky predpoklady – fyzické, futbalové aj osobnostné. Verím rovnako, že naplní očakávania a bude sa mu u nás dariť. S Patrickom sme podpísali dvojročný kontrakt. Verím, že sa u nás čo najlepšie a najrýchlejšie adaptuje a bude pre tím takým prínosom, aký od neho očakávame.“



Dopĺňanie kádra pokračuje naplno. Martin Škrtel prezradil, že v priebehu tohto týždňa by mohli prísť do klubu ďalší dvaja noví hráči a počas sústredenia v Slovinsku by to mohla byť rovnako ďalšia dvojica nových mien.