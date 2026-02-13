Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci Európskeho parlamentu sú proti vylúčeniu Heraskeviča

Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom počas tréningu na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Cortine d'Ampezzo 11. februára 2026.

Naliehavo vyzývame MOV, aby toto rozhodnutie prehodnotil, napísalo približne 40 poslancov EP okolo iniciátora Erika Marquardta v liste adresovanom Medzinárodnému olympijskému výboru.

Autor TASR
Štrasburg 13. februára (TASR) - Viacerí poslanci Európskeho parlamentu sa postavili proti vylúčeniu ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Ukrajinec chcel nastúpiť s prilbou, na ktorej sú zobrazené fotografie približne 20 športovkýň a športovcov, ktorí zahynuli v dôsledku vojny na Ukrajine.

Vylúčenie Heraskeviča a zákaz jeho prilby považujeme za nesprávne. Sankcionovanie spomienky so sebou nesie riziko, že bude samo vnímané ako politické rozhodnutie a tým podkope olympijskú myšlienku,“ napísalo približne 40 poslancov Európskeho parlamentu okolo iniciátora Erika Marquardta v liste adresovanom Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV). „Preto naliehavo vyzývame MOV, aby toto rozhodnutie prehodnotil,“ citovala ďalej z listu agentúra DPA.

Spomienka na utrpenie vojny a na športovkyne a športovcov zabitých v rozpore s medzinárodným právom nie je propagandou ani politickou demonštráciou. Toto pripomenutie je prejavom úcty a pamiatky. Tým zodpovedá podstate olympijskej myšlienky,“ uvádza sa v liste.
