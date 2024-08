POSLEDNÁ NÁDEJ ZHASLA: Salkazanov prehral v osemfinále so Žamalovom

Zápasenie voľný štýl - muži do 74 kg



osemfinále



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Razambek Žamalov (Uzb.) 3:11 na body



Paríž 8. augusta (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov neuspel v osemfinále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg na olympijskom turnaji v Paríži. V premiére pod piatimi kruhmi prehral s Uzbekom Razambekom Žamalovom 3:11 na body. Salkazanov teraz musí čakať, či ho súper postupom do finále potiahne do repasáže. Žamalov sa vo štvrťfinále stretne ešte v piatok s víťazom duelu medzi albánskym reprezentantom Čermenom Valievom a Turanom Bajramovom z Azerbajdžanu.Jediný slovenský zástupca na parížskych žinenkách vstúpil do turnaja ako nasadená sedmička. Proti bývalému dvojnásobnému ruskému šampiónovi Žamalovovi, ktorý reprezentuje Uzbekistan len od tohto roka, začal v Champ-de-Mars Arene opatrne a už po 30 sekundách sa musel brániť. Súper si po troch úspešných útokoch zaistil šesť bodov. Ešte v prvej perióde však aj 28-ročný Salkazanov zaútočil a znížil na 2:6. Medzi súpermi sa iskrilo a zasahovať musel rozhodca. V druhej perióde sa odvíjal taktický súboj, 28-ročný slovenský reprezentant sa snažil hľadať vhodné pozície a za vytlačenie zo žinenky si pripísal jeden bod. V závere už musel hrať štvornásobný majster Európy a dvojnásobný vicemajster sveta vabank, Žamalov však trestal jeho chyby a ešte si poistil výhru. "," povedal Salkazanov po zápase.Osemfinálové, štvrťfinálové a semifinálové duely v kategórii do 74 kg boli na programe v piatok, opravné súboje, zápasy o bronz a finále sa uskutočnia v sobotu.