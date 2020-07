Posledná rozlúčka s Čišovským bude v Plzni v piatok popoludní

Plzeň 1. júla (TASR) - Posledná rozlúčka s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Mariánom Čišovským sa uskutoční v piatok 3. júla popoludní vo Veľkej obradnej sieni na hlavnom cintoríne v Plzni. Smútočný obrad sa začne o 15.30 h a bude verejný, informoval v stredu Čišovského dlhoročný klub Viktoria Plzeň na svojom webe.



"Prísť sa rozlúčiť s veľkým hráčom, skvelým človekom a našim kamarátom Mariánom Čišovským tak môžu všetci viktoriáni. Radi by sme však v mene rodiny i klubu poprosili všetkých účastníkov, aby rešpektovali obmedzenú kapacitu obradnej siene, do ktorej budú mať prednostný vstup rodinní príslušníci a najbližší zosnulého," napísal klub na oficiálnej stránke.



Čišovský zomrel v nedeľu vo veku 40 rokov. Od roku 2014 bojoval s nevyliečiteľnou amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Hral za Humenné, Inter Bratislava, Žilinu, Artmediu Petržalka, Politehnicu Temešvár a od roku 2011 za Plzeň. V národnom tíme zaznamenal 15 štartov, v roku 2000 sa predstavil na OH v Sydney, o účasť na MS 2010 v JAR ho pripravilo zranenie.