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Posledná šanca
Predaj zvýhodnených balíkov na futbalovú jeseň v Košiciach so zľavou sa končí už 3. augusta.
Autor OTS
Bratislava 20. júla (OTS) - (SFZ) - Tri ostré medzištátne zápasy dvoch reprezentácií na jeseň s 20-percentnou zľavou, to všetko je stopercentná pravda.
Priaznivci slovenského futbalu majú stále možnosť využiť ponuku zvýhodneného balíka vstupeniek na tri medzištátne jesenné stretnutia dvoch našich reprezentácií v Košickej futbalovej aréne. Zabezpečiť si najlepšie miesta je možné už len do prvého pondelka v auguste, a teda 3. 8. 2026.
Košická futbalová aréna privíta v priebehu siedmich týždňov tri zápasy dvoch slovenských národných tímov. Reprezentácia do 21 rokov zabojuje v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy, prvé mužstvo tu odohrá dva domáce duely v rámci Ligy národov UEFA.
Pre fanúšikov, ktorí ešte nemajú doriešenú účasť na zápasoch a nechcú si nechať ujsť ani jeden, pripravil Slovenský futbalový zväz špeciálny balík vstupeniek na všetky tri stretnutia s možnosťou ich zakúpenia za zvýhodnenú cenu s 20- percentnou zľavou.
Po ukončení ponuky na zakúpenie kompletného celého balíka už nebude možné uplatniť si zvýhodnenú balíkovú cenu.
Záujemcovia si môžu celý balík za dobrú cenu zabezpečiť prostredníctvom portálu www.vstupenkysfz.sk. Registrácia, resp. prihlásenie sa do používateľského konta je podmienkou nákupu.
Pozor na dátum! Táto možnosť totiž potrvá už len do 3. augusta 13:00. Následne bude spustený predaj samostatných vstupeniek.
Tri zápasy, tri dôležité momenty
Kvalifikácia ME U21 2027
25. septembra 2026 o 18.00 h
Slovensko U21 – Írsko U21
Košická futbalová aréna
Sokolíci pokračujú v boji o postup na majstrovstvá Európy 2027 a duel s Írskom môže výrazne ovplyvniť ich pozíciu v kvalifikačnej skupine.
Liga národov UEFA 2026/27
29. septembra 2026 o 20.45 h
Slovensko – Kazachstan
Košická futbalová aréna
13. novembra 2026 o 20.45 h
Slovensko – Faerské ostrovy
Košická futbalová aréna
Seniorská reprezentácia nadviaže týmito dvoma domácimi zápasmi na vstup do novej edície Ligy národov UEFA. Podpora zaplnených tribún bude zásadným faktorom v boji o víťazstvo v skupine a postup do B-divízie.
Priaznivci slovenského futbalu majú stále možnosť využiť ponuku zvýhodneného balíka vstupeniek na tri medzištátne jesenné stretnutia dvoch našich reprezentácií v Košickej futbalovej aréne. Zabezpečiť si najlepšie miesta je možné už len do prvého pondelka v auguste, a teda 3. 8. 2026.
Košická futbalová aréna privíta v priebehu siedmich týždňov tri zápasy dvoch slovenských národných tímov. Reprezentácia do 21 rokov zabojuje v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy, prvé mužstvo tu odohrá dva domáce duely v rámci Ligy národov UEFA.
Pre fanúšikov, ktorí ešte nemajú doriešenú účasť na zápasoch a nechcú si nechať ujsť ani jeden, pripravil Slovenský futbalový zväz špeciálny balík vstupeniek na všetky tri stretnutia s možnosťou ich zakúpenia za zvýhodnenú cenu s 20- percentnou zľavou.
Po ukončení ponuky na zakúpenie kompletného celého balíka už nebude možné uplatniť si zvýhodnenú balíkovú cenu.
Záujemcovia si môžu celý balík za dobrú cenu zabezpečiť prostredníctvom portálu www.vstupenkysfz.sk. Registrácia, resp. prihlásenie sa do používateľského konta je podmienkou nákupu.
Pozor na dátum! Táto možnosť totiž potrvá už len do 3. augusta 13:00. Následne bude spustený predaj samostatných vstupeniek.
Tri zápasy, tri dôležité momenty
Kvalifikácia ME U21 2027
25. septembra 2026 o 18.00 h
Slovensko U21 – Írsko U21
Košická futbalová aréna
Sokolíci pokračujú v boji o postup na majstrovstvá Európy 2027 a duel s Írskom môže výrazne ovplyvniť ich pozíciu v kvalifikačnej skupine.
Liga národov UEFA 2026/27
29. septembra 2026 o 20.45 h
Slovensko – Kazachstan
Košická futbalová aréna
13. novembra 2026 o 20.45 h
Slovensko – Faerské ostrovy
Košická futbalová aréna
Seniorská reprezentácia nadviaže týmito dvoma domácimi zápasmi na vstup do novej edície Ligy národov UEFA. Podpora zaplnených tribún bude zásadným faktorom v boji o víťazstvo v skupine a postup do B-divízie.