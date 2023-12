Posledné Humenné zdolalo lídrov zo Spišskej Novej Vsi 6:3

HC 19 Humenné – HK Spišská Nová Ves 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)



Góly:

12. Handlovský (Linet, Glazkov),

26. Horvát (Horvát, Linet),

32. Šoltés (Handlovský, Linet),

50. Linet (Handlovský, Horvát),

52. Glazkov (Krajňák),

60. Novický - 15. Archambault (Merezhko),

31. Burgess (Merezhko),

38. Nellis (Myklukha, Archambault).



Rozhodovali: Krajčík, Štefik – Tichý, Stanzel,

vylúčení: 4:9 na 2 min.,

presilovky: 4:1,

oslabenia: 0:1, 2140 divákov.



Humenné: Galimov - Glazkov, Novický, Meliško, Sergienko, Novota, Diakov, Jacko – Lapšanský, Linet, Šoltés – Faith, Krajňák, Handlovský - Horvát, Lačný, Thomka - Borov, Havadej, Ragan



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Merezhko, Žiak, Valach, Romaňák, Björkung, Groch, Šuty - Bakoš, Nellis, Archambault – Majdan, Kerbashian, Burgess - Džugan, Myklukha, Vandas - Zöld, Bortňák, Drábek

Humenné 22. decembra (TASR) - Hokejisti posledného HC 19 Humenné sa postarali o prekvapenie v piatkovom zápase 28. kola Tipos extraligy, keď na svojom štadióne zdolali lídra súťaže HK Spišská Nová Ves 6:3. Nad Spišiakmi uspeli aj v druhom domácom stretnutí sezóny, v októbri vyhrali 5:4 po nájazdoch. Hostia zaznamenali druhú prehru za sebou po reprezentačnej prestávke.Extraligový nováčik poznačený virózou v mužstve sa dostal do vedenia na začiatku druhej polovice prvej tretiny zásluhou Handlovského, ktorý sa najlepšie zorientoval v predbránkovom priestore. Vyrovnané však bolo už po troch minútach, keď Galimov vyrazil puk pred seba a do prázdnej bránky ho dorazil Archambault. Prostrednú tretinu na Zemplíne poznačilo množstvo vylúčení, Spišiaci v nej odohrali polovicu v oslabení. Po ďalších štyroch presných zásahoch, dvoch na oboch stranách, odchádzali aj po druhom klaksóne tímy do šatní za nerozhodného stavu. Domáci o svojom triumfe rozhodli v tretej tretine dvoma využitými presilovkami. Najskôr v 50. minúte rozjasal domáce hľadisko Linet, na ktorého už o dve minúty nadviazal Glazkov svojím prvým gólom v sezóne. V poslednej minúte kozmeticky upravil skóre gólom do opustenej bránky hostí Novický.Humenné tak aj druhýkrát dokázalo zdolať Spišiakov v domácom prostredí. V tabuľke však zostalo na poslednom mieste so ziskom 28 bodov. Líder extraligového pelotónu zo Spišskej Novej Vsi je naďalej prvý na konte s 53 bodmi.