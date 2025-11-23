< sekcia Šport
Posledné Košice s piatou prehrou po sebe, Dimun: Valí sa to na nás
Košičanov prvýkrát viedol Peter Černák, ktorého vedenie klubu poverilo po nedávnom odvolaní Františka Straku.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Nový tréner, zlepšený výkon, no napokon opäť bez bodového zisku. Futbalisti FC Košice mali sľubne rozohraný sobotňajší zápas 21. kola Niké ligy proti Trnave, no po dvoch inkasovaných góloch v záverečnej desaťminútovke podľahli 1:2. Stredopoliar Milan Dimun veľmi ťažko hľadal slová po trpkej prehre, vyzdvihol však organizovanú hru, ktorou sa tím prezentoval po väčšiu časť zápasu.
Košičanov prvýkrát viedol Peter Černák, ktorého vedenie klubu poverilo po nedávnom odvolaní Františka Straku. Išlo už o druhú trénerskú zmenu na košickej lavičke v prebiehajúcej sezóne. Straka, ani jeho predchodca a krajan Roman Skuhravý, nedostali mužstvo do pokojných vôd tabuľky. Naopak, prakticky od začiatku ročníka je na jej chvoste a tak druhú trénerskú zmenu sprevádzala aj kompletná zmena trénerského štábu i športového riaditeľa.
Tréner Černák hovoril pred svojím debutom o práci na psychike hráčov, návrate sebavedomia a minimalizovaní chýb v defenzíve. Tá v FC škrípe od začiatku sezóny. Tím inkasoval celkovo 36 gólov s hrozivým priemerom 2,4 na zápas a bez inkasovaného gólu neodohral ani jeden duel. „Chceli sme sa odraziť od dobrej organizácie defenzívy. Ukázali sme aj kvalitu v ofenzíve a mali sme dosť šancí na to, aby sme to zvládli,“ konštatoval Černák.
Jeho zverenci mali zápas sľubne rozbehnutý. Gól Karla Mijlaniča z 9. minúty, po dlhom centri Dimuna, ešte VAR neuznal pre tesný ofsajd, no na začiatku druhého polčasu Košice išli do vedenia po piatom sezónnom góle stredopoliara Mátyása Kovácsa. Keď v 83. minúte trafil Trnavčan Roman Procházka z penalty iba hornú žrď, vyzeralo to, že by Košice mohli udržať tesný náskok. Nedokázali však získať odrazenú loptu, v pokračujúcej akcii sa k nej dostal Martin Mikovič a prestrelil 16-ročného košického brankára Filipa Kalanina.
Pokutovému kopu predchádzal zákrok Dimuna. „Štandardná situácia, v ktorej som sa držal s protihráčom. Podobných situácií zažijem v sezóne aj sto, takisto sú podobné aj proti mne, no penalta nie je. Musím si to pozrieť na videu. Samozrejme, mrzí ma to. Veril som, že po nepremenenej penalte sa to ešte zlomí, no hneď sme inkasovali gól. Je to ťažká situácia, kríza, z ktorej musíme vyjsť. Súperi nás trestajú aj z minima šancí, my sa naopak na gól nadrieme. Po dnešku je to obrovský smútok, veľká škoda,“ poznamenal Dimun.
Hostia dokonali obrat v nadstavenom čase, keď narodeninový oslávenec Erik Sabo využil nepozornosť košickej defenzívy a zvnútra šestnástky prekonal Kalanina. „Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová po takomto zápase. Myslím si, že skoro celý čas sme ho mali pod kontrolou. Neviem, čo sa deje ani prečo sa to deje. Naozaj neviem, čo mám povedať. Veril som, že to dnes dokážeme zlomiť. Hrali sme dobre, organizovane. Môžu nás mrzieť nevyužité brejky a situácie v ofenzíve. Valí sa to na nás, no verím, že to zlomíme, pretože body nám utekajú,“ konštatoval Dimun.
Napriek prehre, po ktorej sú Košice naďalej posledné s päťbodovou stratou na Skalicu, videl Dimun aj pozitíva, ktoré priniesol tréner Černák: „Hrali sme organizovane a disciplinovane. Boli tam dobré veci. V 70. minúte som veril, že dokážeme zvíťaziť. Napokon odchádzame s nulou.“
Košických futbalistov príliš nepodržal ani ich fanklub, ktorý v úvode zápasu vyvesil transparent s nápisom „Dosť bolo sľubov!!! Konajte,“ a následne vyprázdnil svoj sektor. „Situácia okolo mužstva nie je jednoduchá. My však potrebujeme podporu fanúšikov a hráčom by sa hralo určite lepšie. Som rád, že chalani potom výkonom strhli tých, ktorí ostali na štadióne,“ poznamenal tréner Černák.
Košičanov prvýkrát viedol Peter Černák, ktorého vedenie klubu poverilo po nedávnom odvolaní Františka Straku. Išlo už o druhú trénerskú zmenu na košickej lavičke v prebiehajúcej sezóne. Straka, ani jeho predchodca a krajan Roman Skuhravý, nedostali mužstvo do pokojných vôd tabuľky. Naopak, prakticky od začiatku ročníka je na jej chvoste a tak druhú trénerskú zmenu sprevádzala aj kompletná zmena trénerského štábu i športového riaditeľa.
Tréner Černák hovoril pred svojím debutom o práci na psychike hráčov, návrate sebavedomia a minimalizovaní chýb v defenzíve. Tá v FC škrípe od začiatku sezóny. Tím inkasoval celkovo 36 gólov s hrozivým priemerom 2,4 na zápas a bez inkasovaného gólu neodohral ani jeden duel. „Chceli sme sa odraziť od dobrej organizácie defenzívy. Ukázali sme aj kvalitu v ofenzíve a mali sme dosť šancí na to, aby sme to zvládli,“ konštatoval Černák.
Jeho zverenci mali zápas sľubne rozbehnutý. Gól Karla Mijlaniča z 9. minúty, po dlhom centri Dimuna, ešte VAR neuznal pre tesný ofsajd, no na začiatku druhého polčasu Košice išli do vedenia po piatom sezónnom góle stredopoliara Mátyása Kovácsa. Keď v 83. minúte trafil Trnavčan Roman Procházka z penalty iba hornú žrď, vyzeralo to, že by Košice mohli udržať tesný náskok. Nedokázali však získať odrazenú loptu, v pokračujúcej akcii sa k nej dostal Martin Mikovič a prestrelil 16-ročného košického brankára Filipa Kalanina.
Pokutovému kopu predchádzal zákrok Dimuna. „Štandardná situácia, v ktorej som sa držal s protihráčom. Podobných situácií zažijem v sezóne aj sto, takisto sú podobné aj proti mne, no penalta nie je. Musím si to pozrieť na videu. Samozrejme, mrzí ma to. Veril som, že po nepremenenej penalte sa to ešte zlomí, no hneď sme inkasovali gól. Je to ťažká situácia, kríza, z ktorej musíme vyjsť. Súperi nás trestajú aj z minima šancí, my sa naopak na gól nadrieme. Po dnešku je to obrovský smútok, veľká škoda,“ poznamenal Dimun.
Hostia dokonali obrat v nadstavenom čase, keď narodeninový oslávenec Erik Sabo využil nepozornosť košickej defenzívy a zvnútra šestnástky prekonal Kalanina. „Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová po takomto zápase. Myslím si, že skoro celý čas sme ho mali pod kontrolou. Neviem, čo sa deje ani prečo sa to deje. Naozaj neviem, čo mám povedať. Veril som, že to dnes dokážeme zlomiť. Hrali sme dobre, organizovane. Môžu nás mrzieť nevyužité brejky a situácie v ofenzíve. Valí sa to na nás, no verím, že to zlomíme, pretože body nám utekajú,“ konštatoval Dimun.
Napriek prehre, po ktorej sú Košice naďalej posledné s päťbodovou stratou na Skalicu, videl Dimun aj pozitíva, ktoré priniesol tréner Černák: „Hrali sme organizovane a disciplinovane. Boli tam dobré veci. V 70. minúte som veril, že dokážeme zvíťaziť. Napokon odchádzame s nulou.“
Košických futbalistov príliš nepodržal ani ich fanklub, ktorý v úvode zápasu vyvesil transparent s nápisom „Dosť bolo sľubov!!! Konajte,“ a následne vyprázdnil svoj sektor. „Situácia okolo mužstva nie je jednoduchá. My však potrebujeme podporu fanúšikov a hráčom by sa hralo určite lepšie. Som rád, že chalani potom výkonom strhli tých, ktorí ostali na štadióne,“ poznamenal tréner Černák.