Posledné Košice zaskočili Slovan, Krivák: Je to jedna ryba v mori
Košičania sa stali prvým tímom, ktorý v prebiehajúcej sezóne zdolal Slovan na vlastnom trávniku.
Autor TASR
Košice 7. decembra (TASR) - Futbalisti FC Košice ukončili senzačným víťazstvom nad Slovanom 2:0 viacero sérií, no najmä získali dôležité tri body do boja o záchranu. Na ich triumfe sa podieľali odchovanec „belasých“ Milan Rehuš a Ján Krivák, ktorí sa radovali zo svojich prvých gólov v drese Košíc. Kapitán košického mužstva Krivák ocenil nasadenie tímu, no zdôraznil, že to bol iba jeden zápas a pred tímom je ešte veľa práce.
Košičania nemali pred zápasom v rukách ideálne karty. V predošlom kole získali cenný bod za remízu v Ružomberku, ktorým si dvihli sebavedomie po piatich prehrách po sebe, no Slovan sa zdal byť súper z inej kategórie. „Belasí“ sa síce nenachádzajú v ideálnom rozpoložení, no do Košíc pricestovali v pozícii favorita zápasu, úradujúceho majstra a lídra tabuľky. Navyše mali za sebou nečakanú domácu prehru s Ružomberkom. Proti Košičanom hovorila aj vzájomná bilancia, podľa ktorej ho zo siedmich zápasov od návratu do ligy v roku 2023 ešte ani raz nezdolali (0-2-5).
Toto konštatovanie už neplatí, hoci ak by Danilo Ignatenko v 5. minúte využil sľubnú šancu, z ktorej poslal strelu bez prípravy tesne vedľa, mohol byť výsledok iný. Po štvrťhodine hry rozhodca Boris Marhefka prerušil zápas, keďže sa dym z pyrotechniky, ktorú použil sektor fanúšikov Slovana, dostal nad veľkú časť ihriska a zásadným spôsobom obmedzil viditeľnosť. Tímy išli do kabín a v hre sa pokračovalo po 20 minútach.
Taktický súboj s dôrazom na defenzívu naklonil na stranu domácich Krivák, ktorý v 43. minúte hlavičkou zužitkoval rohový kop Romana Čerepkaia. Pre kapitána domácich to bol prvý gól za FC Košice v Niké lige, dočkal sa ho v 42. zápase. V najvyššej slovenskej súťaži skóroval prvýkrát od sezóny 2017/2018, keď hral za Podbrezovú.
Slovanistov gól do šatne príliš nenaštartoval, naopak, dôležitý druhý gól Košíc strelil v 62. minúte mladík Rehuš. „Belasí“ hrali v tom čase viac s loptou, no ich kombinácie neprekvapili defenzívu domácich a brankár Kevin Maciej Dabrowski napokon čelil iba jednej strele na bránu. Rehuš zakončil únik do odkrytej defenzívy súpera a po prihrávke Dávida Galloviča si otvoril gólový účet v najvyššej súťaži.
Paradoxne sa tak stalo proti Slovanu Bratislava, teda klubu, ktorý ho vychoval a z ktorého odišiel na štyri roky do Hoffenheimu. „Po tom góle som mal zmiešané pocity. Cítil som veľkú eufóriu, keďže som za Košice ešte gól nedal. Veľmi som sa tešil, ale vnútri som myslel aj na minulosť. Veľmi som sa na tento zápas tešil. Bol to môj prvý proti Slovanu odkedy som odtiaľ odišiel. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre. Vzadu sme udržali nulu, navyše sme mali veľa šancí. Hrali sme zodpovedne až do konca, každý hráč bránil. Je to dôležité víťazstvo a verím, že zvíťazíme aj v zostávajúcich zápasoch jesene,“ poznamenal Rehuš.
Košičania sa stali prvým tímom, ktorý v prebiehajúcej sezóne zdolal Slovan na vlastnom trávniku. Trénera Petra Černáka potešili výkonom, prvým čistým kontom v sezóne, ale aj ofenzívnou aktivitou. Bolo to pre neho prvé víťazstvo na lavičke Košíc odkedy v novembri vystriedal Františka Straku. „Sme (s asistentmi Petrom Šinglárom a Jaroslavom Kolbasom) pri tíme tri zápasy a počas nich sme si vytvorili veľa gólových príležitostí. Bolo to tak v zápasoch s Trnavou a aj v Ružomberku. Dnes sa to zišlo, dokázali sme skórovať dvakrát a súperovi nedovoliť ani jeden gól. Vypracovávame si dostatok šancí, takže z tohto pohľadu sme spokojní,“ povedal Černák.
Aj napriek cennému víťazstvu posledného tímu tabuľky nad prvým sa ich pozícia nezmenila. Slovan ostal prvý s náskokom dvoch bodov na Žilinu, Košice sú naďalej posledné. Na Skalicu však strácajú už iba dva body. „Konečne sme zvíťazili, je to skvelé, navyše nad Slovanom. Je to však iba jedna ryba v mori. Pred nami je ešte veľa práce. Dnes sa však veľmi teším z toho, čo sme odovzdali na ihrisku. Základ bol, že sme neinkasovali a udržali si nulu. Mali sme aj trochu šťastia, ale to patrí k futbalu. Som rád z troch bodov. Samozrejme, že hráča poteší aj čisté konto a gól, ale prvoradé sú tri body,“ konštatoval Krivák.
