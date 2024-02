Pôsobenie Bayernu Mníchov môže v tejto sezóne ukončiť Bayer Leverkusen

Leverkusen 11. februára (TASR) - Jedenásť rokov trvajúcu hegemóniu futbalistov Bayernu Mníchov v najvyššej nemeckej súťaži môže v tejto sezóne ukončiť Bayer Leverkusen. Po triumfe 3:0 v sobotňajšom šlágri 21. kola odskočil úradujúcemu majstrovi a úhlavnému rivalovi na rozdiel piatich bodov, v tábore "farmaceutov" však krotia prehnanú eufóriu.



Bayern "načal" jeho vlastný hráč a mníchovský rodák Josip Stanišič, ktorý v 18. minúte poslal loptu z hranice malého vápna za chrbát Manuela Neuera. Ten aj napriek problémom s kolenom stál v bránke Bayernu. Stanišič sa z gólu netešil, keďže v Leverkusene je na hosťovaní z Bayernu. Krátko po zmene strán zvýšil náskok "farmaceutov" Alex Grimaldo a v nadstavenom čase spečatil hladký triumf striedajúci Jeremie Frimpong. Hráči Bayernu boli vpredu neškodní, fínskeho brankára so slovenskými koreňmi Lukáša Hradeckého ohrozili počas celého zápasu jedinou strelou do priestoru bránky.



Podľa Thomasa Müllera, ktorý získal s Bayernom celkovo dvanásť titulov, chýba hráčom odvaha riskovať. "Hráme stereotypne. V našej hre absentuje myšlienka, moment prekvapenia a hlavne väčšia sloboda. Musíme sa viac uvoľniť, je to celé príliš kŕčovité," citovala Müllera agentúra AFP. Kouč Bayernu Thomas Tuchel napriek tvrdému direktu nehádže pomyselný uterák do ringu: "Budeme veriť až do konca, že môžeme získať titul. Všetko, čo musíme teraz spraviť, je ukázať správnu reakciu."



Leverkusen je na dobrej ceste, aby ukončil kraľovanie Bayernu v nemeckej lige. Bavorský tím ju od roku 2013 vyhral nepretržite jedenásťkrát a celkovo rekordných 33-krát. V priamom súboji o prvé miesto tabuľky potvrdil Leverkusen povesť tímu s najlepšou obranou v lige. V 21 zápasoch inkasoval iba 14 gólov, pričom v sobotu dokázal udržať na uzde útočníka Bayernu Harryho Kanea, s 24 presnými zásahmi suverénne najlepšieho kanoniera súťaže.



"Víťazstvo chutí sladko, náš výkon zniesol najprísnejšie kritériá. No ešte je len február a liga bude dlhá. Dobre vieme, že Bayern sa nikdy nevzdáva. Potvrdil to aj v minulej sezóne, keď sa stal majstrom v poslednom kole. Trochu sme víťazstvo nad ním oslávili a možno budeme pokračovať aj v nedeľu, no potom sa už začneme pripravovať na ďalšieho súpera," uviedol tréner Leverkusenu Xabi Alonso, ktorý v minulosti hrával za Bayern Mníchov.



Ako v podstate začínajúci tréner môže získať prvú veľkú trofej a spolu s ním veľká časť jeho zverencov. "Bol skvelý hráč a teraz je brilantný motivátor a taktik. Hovorí nám, že futbal sa nedá oklamať a vždy musíte ísť na maximum. Snažili sme sa do bodky splniť jeho pokyny. Od prvej do poslednej minúty sme mali nohu na plynovom pedále," vyjadril sa pre Sky stredopoliar Robert Andrich. Leverkusen bude 1. júla oslavovať 120. výročie od svojho vzniku, no nemecký titul nikdy nezískal. Päťkrát skončil na druhom mieste, naposledy v ročníku 2010/11.