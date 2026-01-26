< sekcia Šport
Pospíšil ani Nemec nebodovali, ich tímy prehrali
Štvrtej prehre „plameňov“ za sebou nezabránil ani slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nebodoval a na konte mal jeden mínusový bod.
Autor TASR/TERAZ.sk,aktualizované
New York 26. januára (TASR/Teraz.sk)) - Hokejisti Calgary Flames podľahli v nočnom stretnutí zámorskej NHL na svojom ľade Anaheimu Ducks 3:4 po predĺžení. Štvrtej prehre „plameňov“ za sebou nezabránil ani slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nebodoval a na konte mal jeden mínusový bod. Do hry zasiahol aj ďalší Slovák Šimon Nemec, jeho New Jersey Devils prehralo na ľade Seattlu Kraken 2:4 a 21-ročný obranca zaznamenal za viac ako 20 minút na ľade dve mínusky.
Pospíšil nastúpil na krídle druhej formácie po boku Nazema Kadriho a Connora Zaryho. Na ľade strávil 13:29 min a rozdal až osem bodyčekov, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v stretnutí. Prvý hetrik v profilige zaznamenal útočník „káčerov“ Beckett Sennecke. Najskôr v prostrednej časti dotiahol dvoma gólmi manko svojho tímu 0:2 a v predĺžení rozhodol o triumfe Anaheimu. Kalifornčania natiahli víťaznú sériu už na sedem duelov.
Devils boli v hre o body až do konca stretnutia, keďže Jack Hughes v 49. minúte znížil na 2:3. Domáci však vedenie z rúk nepustili a v závere spečatil ich víťazstvo gólom do prázdnej bránky Jordan Eberle. Pre „diablov“ to bola prvá prehra na klziskách súperov po štyroch úspechoch v sérii. Seattle si poradil s New Jersey po šiestich prehrách vo vzájomnom meraní síl. Nemec strávil na ľade 20:46 min a vyslal jednu strelu na bránku súpera.
Osemnásťročný kanadský útočník Benjamin Kindel zariadil dvoma presnými zásahmi víťazstvo Pittsburghu na ľade Vancouveru 3:2. Penguins skórovali trikrát v prostrednej časti hry a Canucks nedokázali vyrovnať po tom, čo dvoma gólmi v treťom dejstve zdramatizovali záver duelu. „Tučniaci“ sa radovali zo štvrtej výhry po sebe.
Ottawa triumfovala nad Vegas vysoko 7:1. Trojbodový bol útočník štvrtej formácie Stephen Halliday, ktorý k dvom gólom pridal asistenciu. Tri gólové prihrávky zaznamenal kapitán Senators Brady Tkachuk.
Florida zvíťazila na ľade Chicaga 5:1 po tom, čo štyrikrát skórovala v tretej časti hry. Dvakrát sa strelecky presadil švédsky obranca Tobias Björnfot.
Hokejisti Colorada zvíťazili na ľade Toronta 4:1 a potvrdili status najlepšieho tímu NHL. Troma gólmi sa na výhre Avalanche podieľal Brock Nelson, bol to jeho piaty hetrik v profiligovej kariére. Ďalší zásah hostí pridal Jack Drury. Oporou tímu z Denveru bol brankár Mackenzie Blackwood, ktorý predviedol 32 úspešných zákrokov. O tretie čisté konto v sezóne ho obral 62 sekúnd pred koncom Max Domi. Colorado si upevnilo postavenie na čele Západnej konferencie i celej ligy, Maple Leafs utrpeli štvrtú prehru za sebou a na postupové pozície na východe priebežne strácali päť bodov.
NHL - výsledky:
Toronto - Colorado 1:4, Seattle - New Jersey 4:2, Ottawa - Vegas 7:1, Vancouver - Pittsburgh 2:3, Chicago - Florida 1:5, Calgary - Anaheim 3:4 pp
