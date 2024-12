Pospíšil ani Tatar nebodovali, Tampa bez Černáka prehrala v Edmontone

NHL - sumáre:



Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)



Góly: 5. Gostisbehere (Carrier, Roslovic), 45. Burns (Aho, Nečas), 58. Chatfield) - 19. Kunin (Celebrini, Ceci), 32. Kunin (Eklund). Brankári: Kočetkov - Vaněček, strely na bránku: 28:23







Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)



Góly: 37. Werenski (Marčenko), 52. Monahan (Fabbro, Johnson), 60. Johnson (Severson, Van Riemsdyk) - 5. Cates (Foerster, York), 11. Tippett (Drysdale, Frost), 27. Konecny (Brink, Mičkov), 39. Konecny (Farabee, Seeler), 52. Frost (Mičkov). Brankári: Merzlikinš - Ersson, strely na bránku: 18:24







New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 28. Palát (Bratt) - 51. Holmberg (Dewar, Tanev), 63. Matthews. Brankári: Markström - Stolarz, strely na bránku: 38:17







Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)



Góly: 28. Glass (Malkin, Letang), 39. Bunting (Karlsson, Rust) - 7. MacKinnon (Rantanen, Toews), 19. Rantanen (Makar), 26. Rantanen (De Haan, MacKinnon), 44. Ničuškin (MacKinnon), 53. Lehkonen (Rantanen, MacKinnon), 56. Rantanen (MacKinnon, Toews). Brankári: Jarry - Wedgewood, strely na bránku: 27:27







New York Islanders - Los Angeles Kings 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 30. Lee (Palmieri, Nelson) - 14. Kempe (Kopitar, Moore), 24. Fiala (Edmundson, Turcotte), 60. Anderson (Kempe). Brankári: Sorokin - Kuemper, strely na bránku: 20:30







Nashville Predators - Calgary Flames 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)



Góly: 8. Marchessault (Stamkos, Forsberg), 11. Novak (Jankowski, Evangelista), 28. Marchessault (Forsberg) - 11. Kadri (Huberdeau), 32. Rooney (Duehr), 34. Pachal (Pelletier, Rooney), 39. Huberdeau (Coronato, Zary). Brankári: Saros - Vladař, strely na bránku: 20:28







Winnipeg Jets - Boston Bruins 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)



Góly: 13. Namestnikov (Niederreiter, Pionk), 19. Scheifele (Connor, Vilardi), 28. Scheifele (Morrissey), 32. Connor (Scheifele), 46. Vilardi (Connor), 48. Iafallo (Pionk, Čibrikov), 57. Appleton (Fleury, Lowry), 57. Čibrikov (Perfetti) - 30. Pastrňák (McAvoy, Marchand). Brankári: Hellebuyck - Swayman, strely na bránku: 35:24







Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning 2:1 (1:0, 1:1, 0:0



Góly: 18. McDavid (Draisaitl, Kulak), 32. Draisaitl - 31. Guentzel (Kučerov, Point). Brankári: S. Skinner - Vasilevskij, strely na bránku: 25:222







Utah - Minnesota Wild 4:5 pp a sn (1:0, 0:2, 3:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 14. Stenlund (Carcone), 45. Keller (Sergačov, Guenther), 50. Keller (Guenther, Sergačov), 52. Valimäki (Crouse) - 35. Chusnutdinov, 36. Kaprizov (Johansson), 46. Johansson, 60. Rossi (Johansson, Boldy), rozh. sn Boldy. Brankári: Vejmelka - Gustavsson, strely na bránku: 25:39







Vancouver Canucks - St. Louis Blues 3:4 pp (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1



Góly: 9. Joshua (Garland, Myers), 39. Pettersson (Boeser, Garland) - 10. Bolduc (Holloway), 18. Thomas (Parayko, Bučnevič), 37. Kyrou (Thomas, Faulk), 62. Holloway (Thomas). Brankári: Demko - Hofer, strely na bránku: 25:25







Seattle Kraken - Florida Panthers 1:2 pp a sn (1:0, 0:1 - 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 16. Stephenson (Gourde, McCann) - 39. Barkov (Reinhart), rozh. sn Barkov





Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 16:04 0 0 0 0 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 7:11 0 0 0 0 2 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 11. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Tomáš Tatar ani Martin Pospíšil sa v nočných zápasoch NHL nezapísali do kanadského bodovania. Pospíšil sa pri víťazstve Calgary na ľade Nashvillu 4:3 prezentoval šiestimi hitmi, Tatar mal dve strely v zápase s Torontom, v ktorom New Jersey prehralo 1:2 po predĺžení. V zostave Tampy Bay na ľade Edmontonu chýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa zranil v predošlom stretnutí.Pospíšil nastúpil na pravom krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim a Jonathanom Huberdeauom. Na ľade strávil 16:04 minút a druhýkrát po sebe bol v hitoch najaktívnejší v zápase. Mal výrazný podiel na góle Kadriho na priebežných 1:1, keď síce brankár Juuse Saros chytil do lapačky strelu domáceho útočníka, no Pospíšil natlačil do bránkoviska obrancu hostí Adama Wilsbyho, čím výrazne prispel k tomu, že Sarosovi vypadol puk a dostal sa za bránkovú čiaru. Flames zvíťazili prvýkrát po dvoch prehrách a predĺžili Nashvillu sériu bez víťazstva na osem zápasov. "Predátori" sú na poslednom mieste Západnej konferencie, Calgary sa naďalej pohybuje na hranici prvej osmičky.Hokejisti New Jersey prehrali druhý zápas po sebe, čo sa im stalo prvýkrát od konca októbra. O triumfe Maple Leafs rozhodol Auston Matthews, ktorý skóroval v predĺžení po úniku. Bol to pre neho 19. gól v 20. zápase proti New Jersey. Domáci prestrieľali Toronto 38:17, no hostí hostí výrazne podržal brankár Anthony Stolarz, ktorý mal v zápase 97,4-percentnú úspešnosť zákrokov. Devils prehrali doma štvrtý zápas z uplynulých piatich a figurujú na 2. mieste Východnej konferencie za Washingtonom.Černák predčasne odstúpil z predošlého zápasu na ľade Vancouveru a na ľade Edmontonu prvýkrát v sezóne chýbal v zostave svojho tímu. Nahradil ho Nick Perbix. Edmonton triumfoval 2:1, čím dosiahol tretie víťazstvo po sebe a šieste z uplynulých siedmich zápasov. Na oboch góloch domácich sa podieľal útočník Leon Draisaitl, ktorý zaznamenal kuriózny víťazný zásah. Brankár Andrej Vasilevskij vyrazil puk po Draisaitlovom blafáku, no priamo do obrancu Victora Hedmana, od ktorého sa odrazil do bránky. Nemecký útočník sa stal prvým hráčom v sezóne, ktorý strelil 20 gólov a je líder poradia ligových kanonierov.Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen získali po päť kanadských bodov, ktorými pomohli Coloradu k víťazstvu na ľade Pittsburghu 6:2. Rantanen strelil hetrik, ku ktorému pridal dve asistencie, MacKinnon mal bilanciu 1+4. "Lavíny" triumfovali v treťom zápase po sebe.Jednoznačné víťazstvo dosiahli aj hráči Winnipegu, ktorí doma zdolali Boston 8:1. Po tri kanadské body nazbierali Mark Scheifele (2+1) a Kyle Connor (1+2). Brankár hostí Jeremy Swayman inkasoval všetkých osem gólov a prezentoval sa iba 77,1-percentnou úspešnosťou zákrokov.Hráči Los Angeles si v úvode sedemzápasového tripu predĺžili víťaznú sériu už na šesť zápasov. Na ľade New Yorku Islanders triumfovali 3:1 a upevnili si pozíciu na priebežnom druhom mieste Pacifickej divízie. Jets zvíťazili v treťom zápase z uplynulých štyroch a naďalej sú v popredí Západnej konferencie. Bruins utrpeli najvyššiu prehru v sezóne, ktorá ukončila ich štvorzápasovú sériu víťazstiev.Hokejisti Caroliny potvrdili pozíciu favorita, keď na domácom ľade zdolali San Jose 3:2. Víťazný gól strelil v 58. minúte obranca Jalen Chatfield. Pre "žralokov" to bola tretia prehra po sebe.Hráči Philadelphie ukončili sériu troch prehier triumfom na ľade Columbusu 5:3. Pre "modrokabátnikov" to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich zápasov.V bránke Vancouveru prvýkrát v sezóne nastúpil Thatcher Demko, ktorý tímu chýbal pre zranenie kolena. Hráči St. Louis na neho vyslali 25 striel a triumfovali 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil Dylan Holloway. Blues zvíťazili v treťom z uplynulých štyroch zápasov.Hokejisti Minnesoty sa udržali na prvom mieste Západnej konferencie o skóre pred Winnipegom. Na ľade Utahu prehrávali 0:1 aj 3:4, no napokon zvíťazili po samostatných nájazdov. V nich sa ako jediný presadil útočník hostí Matt Boldy.Do samostatných nájazdov dospel aj duel Seattle - Florida. Hrdinom obhajcu Stanleyho pohára sa stal kapitán Aleksander Barkov, ktorý v 2. tretine vyrovnal na priebežných 1:1 a v samostatných nájazdoch strelil víťazný gól "panterov." Tí dosiahli tretie víťazstvo po sebe a sú na priebežnom 3. mieste vo Východnej konferencii.