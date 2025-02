Pospíšil asistenciou prispel k víťazstvu Calgary na ľade Seattlu

NHL - výsledky:

Dallas - Columbus 5:3, Florida - NY Islanders 6:3, NY Rangers - Vegas 4:2, Utah - St. Louis 1:2, Vancouver - Detroit 2:3 pp, Seattle - Calgary 2:3 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1/, Anaheim - Montreal 3:2, Colorado - Philadelphia 2:0, Buffalo - New Jersey 4:3

New York 3. februára (TASR) - Hokejisti Calgary Flames zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Seattlu 3:2. Asistenciou sa na tom podieľal aj slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý strávil na ľade 10:55 min a okrem gólovej prihrávky mal na konte jeden plusový bod a dvojminútový trest. Do štatistík sa nezapísal ďalší slovenský útočník Juraj Slafkovský. Jeho Montreal prehral na ľade Anaheimu 2:3 aj napriek dvojgólovému vedeniu. Slafkovský odohral 18:49 min a vyslal dve strely na bránku Ducks.Flames mali výborný vstup do stretnutia, keď sa hneď trikrát presadili v úvodnej tretine. Pospíšil si pripísal sekundárnu asistenciu pri otváracom góle Morgana Frosta. V obrannom pásme sa ujal puku po nepresnej prihrávke útočiacich hráčov. Obľúčikom našiel Jegora Šarangoviča, ktorý si vymenil puk so zakončujúcim Frostom. V 17. minúte zariadil v presilovej hre dvojgólové vedenie hosťom Šarangovič, v 18. minúte takisto v početnej výhode strelil víťazný gól Jonathan Huberdeau. Domáci v prostrednej časti reagovali kontaktným presným zásahom z hokejky Kaapa Kakka, no ani gól Brandona Taneva z tretej časti hry im nepomohol dosiahnuť na body. Pospíšil si pripísal na konto svoj 41. bod v NHL, čím vytvoril nový slovenský klubový rekord v organizácii Flames. O bod predbehol svojho krajana Adama Ružičku. V prebiehajúcom ročníku odohral 52 duelov, v ktorých strelil tri góly a pridal 14 asistencií.Canadiens si takisto vypracovali sľubný dvojgólový náskok už v prvom dejstve. Najskôr sa v 11. minúte presadil v oslabení Joel Armia, o štyri minúty neskôr využil presilovku Christian Dvorak. "Káčeri" sa však dokázali v prostrednej časti nakopnúť k obratu. V priebehu 40 sekúnd sa o vyrovnanie postarali Mason McTavish s Frankom Vatranom. Tretí domáci triumf za sebou zariadil pre Anaheim v 52. minúte Alex Killorn. "Habs" ťahajú negatívnu päťzápasovú sériu prehier.Americký brankár Jonathan Quick vychytal v drese NY Rangers proti Vegas svoje jubilejné 400. víťazstvo v profilige, čo sa mu podarilo ako prvému brankárovi narodenému na území USA. Quick predviedol 34 úspešných zákrokov a je pätnástym brankárov v histórii súťaže, ktorý dosiahol na míľnik 400 triumfov. Spomedzi aktívnych sa pridal k Sergejovi Bobrovskému z Floridy (418) a Marcovi-Andremu Fleurymu z Minnesoty (572). Vegas zaznamenali na ľade súpera piatu prehru z uplynulých šiestich stretnutí.Kanadský útočník Carter Verhaeghe sa podieľal hetrikom na víťazstve Floridy nad NY Islanders 6:3. Okrem trojgólového zápisu prispel aj jednou asistenciou. Panthers natiahli domácu víťaznú sériu na štyri duely, Islanders prehrali prvýkrát po siedmich výhrach za sebou.New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali na ľade Buffala 3:4. Domáci uspeli v treťom stretnutí za sebou, ale stále sú na chvoste tabuľky Východnej konferencie. Tatar odohral 13:02 min a pripísal si dva plusové body i jednu strelu. K triumfu Buffala prispel gólom a dvoma asistenciami Tage Thompson, obranca Rasmus Dahlin sa podieľal na dvoch presných zásahoch. Sabres položili základ úspechu v prvej tretine, ktorú vyhrali trojgólovým rozdielom. Dva góly "diablov" strelil Paul Cotter, spoluhráč Tatara z tretej formácie. V bránke hostí začal Jake Allen, ale na začiatku tretej periódy ho vystriedal Nico Daws. Za nepekný úder do hlavy Thompsona dostal v tretej tretine Stefan Noesen trest 5 minút + DKZ, v oslabení ešte vykresal nádej pre hostí Jack Hughes, ale na body to hosťom napokon nestačilo.