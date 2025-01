Pospíšil asistoval pri víťaznom góle, bodoval aj Slafkovský

NHL - sumáre:



Washington Capitals - Boston Bruins 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)



Góly: 13. Protas (Dubois, Wilson), 18. Chychrun (Strome, Carlson), 60. Protas (Wilson) – 2. Brazeau (Wotherspoon). Brankári: Thompson - Swayman, strely na bránku: 27:27







Toronto Maple Leafs - New York Islanders 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 18. Kämpf (Nylander, Tanev), 33. Lorentz (Reaves, Dewar), 60. Tavares (Nylander, Marner) - 32. Pageau (Dobson, Barzal). Brankári: Woll - Sorokin, strely na bránku: 25:31







Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Whitecloud (Hertl, Kolesar), 20. Hanifin - 38. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 48. Heineman (Savard), 51. Dach (Anderson). Brankári: Hill - Montembeault, strely na bránku: 29:22







Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)



Góly: 16. Hall (Donato), 52. Bertuzzi (Jones, Bedard) - 2. Fowler (Bučnevič, Thomas), 9. Kyrou (Neighbours, Holloway), 28. Faulk (Broberg, Sundqvist), 44. Holloway (Faulk, Schenn), 38. Fowler (Texier), 57. Texier (Faulk, Walker). Brankári: Mrázek - Binnington, strely na bránku: 30:28







Anaheim Ducks - New Jersey Devils 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)



Góly: 11. Terry (Strome, Vatrano), 44. Fabbri (Gauthier, Dumoulin), 57. Strome (LaCombe, Vatrano) - 46. Siegenthaler, 54. Meier (Hamilton, Noesen). Brankári: Dostál - Markström, strely na bránku: 26:34







Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)



Góly: 12. Lehkonen (Manson, Girard), 37. Toews (Makar, O´Connor), 48. Mittelstadt (Manson, Drouin), 59. Rantanen (MacKinnon, Kiviranta), 60. Colton (Drouin) - 31. Kupari (Barron, Pionk), 39. Vilardi (Stanley, Niederreiter). Brankári: Blackwood - Comrie, strely na bránku: 38:22







Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 3:2 pp a sn (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0, 1:0)



Góly: 5. Marčenko (Monahan, Matejčuk), 16. Marčenko (Voronkov, Monahan), 45. Voronkov (Monahan, Werenski), rozh. sn Fantilli - 10. Smith (Aho, Nečas), 26. Roslovic (Jarvis, Aho), 29. Kotkaniemi (Robinson). Brankári: Merzlikinš - Kočetkov, strely na bránku: 28:35







Dallas Stars - Buffalo Sabres 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 30. Hintz (Robertson, Harley), 43. Robertson, 52. Johnston (Harley), 59. Lindell (Robertson, DeSmith) - 31. Zucker (Thompson, Byram), 45. Malentsyn (Lafferty, McLeod). Brankári: DeSmiuth - Luukkonen, strely na bránku: 33:23







Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 8. Berggren (Tarasenko, Compher), 24. Kane (DeBrincat, Raymond), 55. Compher (Gustafsson, Berggren), 60. Larkin (Raymond, Veleno) - 19. O´Connor (Glass), 44. O´Connor (Karlsson, Crosby). Brankári: Lyon - Nedeljkovic, strely na bránku: 25:25







Minnesota Wild - Nashville Predators 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)



Góly: 8. Rossi (Zuccarello, Boldy), 27. Zuccarello (Eriksson Ek, Gustavsson), 29. Brodin (Foligno, Rossi), 38. Chisholm (Hartman, Johansson), 48. Rossi (Erikson Ek, Faber) - 11. Sissons (Skjei, Blankenburg), 16. Marchessault (Stamkos), 33. O´Reilly (Nyqvist, Skjei). Brankári: Gustavsson - Annunen, strely na bránku: 38:46







San Jose Sharks - Philadelphia Flyers 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 6. Seeler (Drysdale), 33. Poehling (Zamula, Brink), 34. Konecny (Tippett, Drysdale), 43. Zamula (Brink, Cates). Brankári: Georgijev - Ersson (41. Kolosov), strely na bránku: 22:34







Calgary Flames - Vancouver Canucks 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 15. Zary (Šarangovič, Pelletier), 50. Kadri (Huberdeau, POSPÍŠIL), 59. Huberdeau - 47. Boeser (Miller, Brännström). Brankári: Wolf - Lankinen, strely na bránku: 29:24







Edmonton Oilers - Utah HC 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 5. Ekholm (Podkolzin, Bouchard), 25. Nugent-Hopkins (McDavid, Brown), 26. Stecher (Brown, McDavid), 59. Draisaitl (Emberson, Ekholm) - 6. McBain (Guenther, Cooley). Brankári: Skinner - Stauber, strely na bránku: 38:27







Slováci v akcii:´



Martin Pospíšil (Calgary) 14:19 0 1 1 +1 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:36 0 1 1 +1 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 14:10 0 0 0 -1 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 1. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil si pripísal asistenciu pri víťaznom góle Calgary, ktoré v nočnom zápase NHL zvíťazilo nad Vancouverom 3:1. Bod za prihrávku zaznamenal aj Juraj Slafkovský, ktorý prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Vegas 3:2. Hokejisti St. Louis zvíťazili nad domácim Chicagom 6:2 v zápase Winter Classic na 40-tisícovom štadióne Wrigley Field.Pospíšil nastúpil na krídle elitnej formácie s Nazemom Kadrim a Jonathanom Huberdeauom. Na ľade strávil 14:19 min., čo bol jeho najnižší "icetime" za uplynulých 12 zápasov. Svoju 10. asistenciu v sezóne získal po tom, čo v 50. minúte za stavu 1:1 po prechode do útočného pásma posunul puk Huberdeauovi, ktorý pohotovou prihrávkou uvoľnil Kadriho a ten upravil na 2:1. Slovenský útočník má po 37 zápasoch 12 bodov (2+10). Flames sa víťazstvom nad divíznym rivalom posunuli na 8. miesto v Západnej konferencii práve pred Canucks. "Myslím si, že sme predviedli kvalitný výkon a že sme bavili divákov," poznamenal tréner Calgary Ryan Huska podľa nhl.co. Flames zvíťazili v treťom z uplynulých štyroch zápasov, Vancouver prehral piaty z predošlých šiestich.Hráči Montrealu pokračujú vo víťaznom ťažení a na ľade Vegas zvíťazili v treťom zápase za sebou, v šiestom z uplynulých siedmich duelov. Golden Knights sú s 30 bodmi najlepší tím na domácom ľade v Západnej konferencii, no proti Canadiens im k triumfu nestačil ani náskok 2:0 po 1. tretine. "Zlatí rytieri" prehrali pred vlastnými divákmi prvýkrát po šiestich víťazstvách. Slafkovský bodoval vo štvrtom zápase z uplynulých piatich. V 38. minúte získal puk pri mantineli v útočnom pásme, rýchlo ho posunul Nickovi Suzukimu, ktorý pohotovo našiel pred bránkou Colea Caufielda a ten znížil na 1:2. Hostia dokonali obrat v 3. tretine.Slovenský útočník Tomáš Tatar nefiguroval v zostave New Jersey, ktoré prehralo na ľade Anaheimu 2:3. "Nehrali sme s dostatočným záujmom a systémom. Dalo by sa povedať, že tresty nám zobrali vietor z plachiet a pomohli domácim, no mali by sme byť schopní zareagovať na to. Nepremenili sme veľké šance a v takom prípade zvyčajne nemôžete v NHL zvíťaziť," uviedol tréner New Jersey Sheldon Keefe.Zaváhanie "diablov" využili hráči Washingtonu, ktorí sa vrátili na pozíciu lídra Východnej konferencie po víťazstve nad Bostonom 3:1. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral v drese Capitals 14:10 a do štatistík mu pribudol mínusový bod a strela. Zápas sa pre neho predčasne skončil po tom, čo ho spoluhráč Tom Wilson nechtiac trafil hokejkou do hlavy.V zápase Winter Classic zvíťazili hráči St. Louis, ktorí si pripísali tretie víťazstvo z uplynulých štyroch duelov. Ani špecifický zápas pod holým nebom nepomohol Chicagu ukončiť sériu prehier a po piatej za sebou sú naďalej na poslednom mieste celej súťaže. V 38 zápasoch nazbierali iba 26 bodov. Hráči na oboch stranách si špeciálny zápas užili, spokojnejší boli "bluesmani," ktorí zvíťazili v treťom zápase z uplynulých štyroch. "Počas národnej hymny som cítil niečo neuveriteľné. Pripadal som si ako malé dieťa, ktoré je súčasť špeciálnej udalosti," povedal tréner St. Louis Jim Montgomery. Podľa brankára Blues Jordana Binningtona priniesol duel okrem dvoch bodov aj veľa zábavy: "Pred zápasom som stál na ľade a premýšľal o všetkom, čo ma priviedlo do tohto momentu. Uvedomoval som si veľkú podporu mojej rodiny. NHL odviedla na tejto akcii veľmi dobrú prácu a sme za to vďační. Na zápase bola skvelá atmosféra a bolo úžasné na konci počúvať našich fanúšikov, keď kričali, koľko gólov sme strelili." Winter Classic sa na bejzbalový štadión Wrigley Field vrátila po 16 rokoch. Ani 1. januára 2009 v ňom domáci neuspeli. Detroit vtedy zvíťazil 6:4 aj vďaka trom asistenciám Mariána Hossu. Kapitán Blackhawks Nick Foligno vyzdvihol fanúšikov, ktorí podporili Blackhawks v období, keď patria k najslabším tímom súťaže. "Chicago vie, ako oslavovať šport a naši fanúšikovia dnes nesklamali. Práve preto je pre nás ťažké byť v tejto situácii. Je veľmi nepríjemné prehrať 2:6 v takomto prostredí. Naši priaznivci si zaslúžia niečo lepšie. Pred zápasom som cítil, že by práve tento duel mohol byť náš zlomový bod, ktorým sa naštartujeme, no očividne to tak nebolo," citovala Foligna stránka nhl.com. Aj jednotka draftu 2023 Connor Bedard si užil duel pred 40.933 divákmi. "Je to špeciálny deň. Koľko tímov odohrá v tejto sezóne zápasy pod holým nebom? Štyri. To znamená, že máme veľké šťastie, že sme jeden z nich. Je však mrzuté, že to takto dopadlo."V súboji tímov, ktoré mali za sebou sériu štyroch víťazstiev, zvíťazili hráči Colorada nad Winnipegom 5:2. Jets sú naďalej na čele Západnej konferencie o dva body pred Vegas. Rozhodcovia udelili v zápase iba jeden menší trest. "Jets sú naozaj dobrí a to je dôvod, prečo sú hore v tabuľke. Proti takýmto mužstvám musíte hrať správnym spôsobom a byť disciplinovaní. Dnes ráno sme si hovorili práve o našej disciplíne a napokon sme neboli ani raz vylúčení. Odviedli sme dobrú prácu a na kontrolu hry sme použili pohyb." Do zostavy Avalanche sa vrátil útočník Jonathan Drouin, ktorý vynechal 16 zápasov pre zranenie v hornej časti tela.Hokejisti Dallasu zvíťazili nad Buffalom 4:2 a ukončili mu trojzápasovú sériu víťazstiev. Doma zvíťazili prvýkrát po troch prehrách. Sabres nevyužili možnosť odlepiť sa z posledného miesta Východnej konferencie pred NY Rangers, ktorí však odohrali o dva zápasy menej.Detroit zvíťazil v druhom zápase po sebe, keď doma zdolal Pittsburgh 4:2. Pre trénera Todda McLellana to bolo 600. víťazstvo v kariére.Hokejisti Columbusu zvíťazili vo štvrtom domácom zápase za sebou, keď triumfovali nad Carolinou 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich víťazstve rozhodol Adam Fantilli.Hráči Nashvillu prehrali tretí zápas v sérii, keď nestačili na domácu Minnesotu. Wild si triumfom 5:3 upevnili 2. miesto v Centrálnej divízii.Hokejisti San Jose prehrali v ôsmom zápase za sebou, keď Philadelphii podľahli 0:4. Z uplynulých 12 zápasov zvíťazili iba v jednom.Hráči Edmontonu nedopustili tretiu prehru v sérii a na domácom ľade zdolali Utah 4:1. Pre hostí to bola piata prehra za sebou.