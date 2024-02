Pospíšil bodoval ako jediný zo Slovákov, Nečas zaznamenal hetrik

NHL - výsledky:



Boston - Vancouver 4:0, Carolina - Colorado 5:2, Florida - Washington 4:2, New Jersey - Calgary 3:5 /M. NAVRÁTIL (Calgary) 0+1/, Philadelphia - Winnipeg 4:1, NY Islanders - Tampa Bay 6:2, Arizona - Vegas 2:3

New York 9. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil si pripísal v zámorskej NHL jeden bod za asistenciu. Prispel tak k víťazstvu Calgary, ktorá vyhralo na ľade New Jersey 5:3. Za domácich sa predstavil jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nebodoval. Spomedzi Slovákov boli v akcii aj Martin Fehérváry a Erik Černák – taktiež bez bodového zápisu. Hetrikom sa blysol Čech Martin Nečas, ktorého Carolina zdolala Colorado 5:2.Pod triumf Flames sa podpísal aj brankár Jacob Markström, ktorý zaznamenal 37 úspešných zákrokov. Za domácich tak nevyšiel návrat Jackovi Hughesovi, od začiatku januára vynechal 11 zápasov pre zranenie v hornej časti tela. Po góle a asistencii zaznamenali za hostí Andrew Mangiapane a Connor Zary. Práve jemu asistoval v 24. minúte Pospíšil pri presnom zásahu na 2:1. Zápas ukončil s jedným plusovým bodom, dvoma strelami na bránku i hitmy a 12:23 minútami na ľade. Na konci stretnutia dostal dvojminútový trest za podrazenie. Nemec nastúpil v prvom útoku Devils a odohral 15:54 min.Washington prehral na ľade Floridy 2:4, víťazný gól vsietil v 55. minúte Ryan Lomberg a skóroval tak po 35 zápasoch. Na všetkých ostatných góloch Floridy sa podieľal Matthew Tkachuk a prispel k šiestej prehre Capitals za sebou. Úvodný gól padol do domácej bránky – skóre otvoril Alexander Ovečkin. V prvom útoku bol s kapitánom aj Fehérváry, ktorý strávil na ľade 17:32 minúty, mal jednu mínusku a dve trestné minúty za seknutie.Prehru so svojím tímom zaznamenal taktiež Erik Černák, ktorého Tampa ťahala za kratší koniec na ľade New Yorku Islanders (2:6). Po góle i asistencii mali za domácich Bo Horvat a Mathew Barzal. Černák bol v druhom útoku s mínuskou, dvoma strelami na bránku i hitmi a 22:42 minútami na ľade.K triumfu Caroliny výrazne prispel okrem Nečasa aj Teuvo Teräväinen, ktorý mal štyri asistencie. Avalanche prehrali tretí duel v rade.