Pospíšil bude hrať aj v nasledujúcej sezóne za Lukko Rauma

Rauma 27. marca (TASR) - Slovenský hokejista Kristián Pospíšil bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres klubu Lukko Rauma. Účastník najvyššej fínskej súťaže si na 23-ročného útočníka uplatnil opciu.



Pospíšil získal v uplynulej predčasne ukončenej sezóne 34 bodov v 54 zápasoch. "Je to svojim spôsobom výnimočný hráč. Dokáže si vytvoriť šancu z ničoho. Aj keď sa na ľade odohráva herná situácia, počas ktorej náš tím nemá výhodu, Pospíšil to za sekundu vie zmeniť. Je to zaujímavý hráč, keď k nám prišiel, tak sme vedeli, že má talent," povedal pre klubový web športový riaditeľ klubu Kalle Sahlstedt.