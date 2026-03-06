Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pospíšil dal prvý gól v sezóne, ale jeho Calgary podľahlo Ottawe 1:4

Slovenský hráč Calgary Flames Martin Pospíšil (vľavo) uniká s pukom pred Warrenom Fögeleom z Los Angeles Kings v zápase zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings - Calgary Flames v Los Angeles 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil strelil prvý gól v prebiehajúcej sezóne. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Ottawe otvoril skóre, ale jeho Calgary napokon prehralo 1:4.

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil strelil prvý gól v prebiehajúcej sezóne. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Ottawe otvoril skóre, ale jeho Calgary napokon prehralo 1:4. V rovnakom pomere podľahla Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom Winnipegu.

Pre Pospíšila to bol len 10. štart v tomto ročníku profiligy a bodoval prvýkrát. Na ľade strávil 11:29 minúty, prezentoval sa aj dvoma bodyčekmi a zblokovanými strelami. „Plamene“ prehrávali ešte v 57. minúte o jediný zásah, ale v závere spečatili triumf hostí do prázdnej bránky Tim Stützle a Shane Pinto.

Černákova Tampa Bay utrpela štvrtú prehru v rade. Slovenský obranca odohral 17:15 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a dva bloky. Winnipeg viedol po druhej tretine o dva góly zásluhou Morgana Barrona a Marka Scheifeleho. Hoci sa v drese Lightning podarilo znížiť Braydenovi Pointovi, Jets dramatizáciu nedovolili a víťazstvo potvrdili Gustav Nyquist s Kyleom Connorom.

Premiérovým zásahom v NHL sa blysol český útočník Jaroslav Chmelař, ktorý pomohol New Yorku Rangers k triumfu nad Torontom 6:2. Jeho spoluhráči Alexis Lafreniere a Mika Zibenajed si pripísali po tri body za gól a dve asistencie, Will Cuylle skóroval dvakrát.

Buffalo zaznamenalo piate víťazstvo za sebou, keď vyhralo v Pittsburghu 5:1. Gólom a asistenciou sa na tom podieľali Josh Norris a Owen Power.

NHL - výsledky:

Columbus - Florida 4:2, NY Rangers - Toronto 6:2, Philadelphia - Utah 0:3, Pittsburgh - Buffalo 1:5, Nashville - Boston 6:3, Winnipeg - Tampa Bay 4:1, Calgary - Ottawa 1:4 (Pospíšil za domácich 1+0), Los Angeles - NY Islanders 5:3
