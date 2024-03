Pospíšil dostal dištanc na tri zápasy za zákrok na Dunna zo Seattlu

New York 7. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil dostal v zámorskej NHL dištanc na tri zápasov. Disciplinárka ho potrestala za zákrok na Vincenta Dunna v utorkovom stretnutí, v ktorom jeho Calgary prehralo doma so Seattlom 2:4. Informovala o tom oficiálna webová stránka súťaže.



Dvadsaťštyriročný Pospíšil to v 54. minúte prehnal v útočnom pásme s agresívnym forčekingom. Po ataku zozadu obrancu Seattlu hlavou nepríjemne vrazil do mantinelu a dostal trest 5 minút a do konca zápasu. Dunn utrpel nešpecifikované zranenie a do duelu sa už nevrátil.



Pospíšil sa prezentoval tvrdým bodyčekom aj v 28. minúte, keď atakoval švédskeho beka Adama Larssona. Tento hit však rozhodcovia vyhodnotili ako čistý a Pospíšil dostal iba menší trest za následnú šarvátku s Tyeom Kartyem.



Podľa podmienok kolektívnej zmluvy prišiel Pospíšil na základe priemerného ročného platu o takmer 12-tisíc dolárov (približne 11.000 eur). Peniaze poputujú do fondu pomoci hráčov v núdzových situáciách. Flames bude chýbať v dueloch na ľade Tampy Bay, Floridy a Caroliny. Do zostavy by sa mal vrátiť v domácom stretnutí proti Coloradu.



V tejto sezóne nastúpil v 45 zápasoch a zaznamenal šesť gólov a deväť asistencií.