Pospíšil dostal od disciplinárky pokutu za nafilmovaný pád

Na snímke útočník Kristián Pospíšil. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Rozhodca po Pospíšilovom páde udelil súperovmu obrancovi Dalimilovi Mikyskovi dvojminútový trest za nedovolené bránenie.

Autor TASR
Praha 9. októbra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Kristián Pospíšil dostal od disciplinárnej komisie českej extraligy pokutu za nafilmovaný pád v nedeľnom zápase 12. kola proti Karlovým Varom. Útočník Komety Brno príde o desať percent z mesačného platu.

Zneužil ľahký kontakt s protihráčom k tomu, aby cielene a teatrálne spadol na ľad a tým sa snažil u rozhodcov vyvolať dojem nedovoleného zákroku," informovala disciplinárka vedená Viktorom Ujčíkom v tlačovej správe, z ktorej citoval portál hokej.cz. Rozhodca po Pospíšilovom páde udelil súperovmu obrancovi Dalimilovi Mikyskovi dvojminútový trest za nedovolené bránenie.

Dvadsaťdeväťročný slovenský krídelník odohral v tejto sezóne za Kometu 12 stretnutí so ziskom šiestich kanadských bodov (3+3).
