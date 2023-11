Pospíšil i Slafkovský si pripísali asistenciu, Calgary vyhralo

NHL - výsledky:



Buffalo - Boston 2:5

Columbus - Pittsburgh 3:5

Montreal - Calgary 1:2

Washington - Vegas 3:0

Dallas - Arizona 4:3 pp

Nashville - Anaheim 2:3

St. Louis - Tampa Bay 5:0

Winnipeg - New Jersey 6:3

San Jose - Florida 1:2 v 3. tretine

New York 15. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Juraj Slafkovský si pripísali po jednej asistencii vo vzájomnom dueli zámorskej NHL, v ktorom Calgary vyhralo na ľade Montrealu 2:1. Pospíšil bodoval v treťom stretnutí za sebou, z víťazstva sa tešil aj jeho spoluhráč z Calgary Adam Ružička. Slafkovský bol líder Montrealu v bodyčekoch (4) a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Hetrikom i asistenciou sa v noci na stredu blysol Sidney Crosby a priviedol Pittsburgh k triumfu v Columbuse 5:3.Montreal bol v kanadskom súboji strelecky aktívnejší, no hostí 34 zákrokmi podržal brankár Jacob Markström, ktorý predchádzajúce dva zápasy vynechal pre zranenie. Slafkovský si pripísal asistenciu v 23. minúte pri vyrovnávajúcom góle Canadiens na 1:1. Ten zaznamenal švédsky obranca Gustav Lindström, pre ktorého to bol premiérový zásah v drese Montrealu. O víťazstve Calgary rozhodol v 34. minúte Connor Zary, ktorý zblízka zakončil šikovnú spoluprácu Pospíšila s Rasmusom Anderssonom. Slafkovský odohral 14:23 min, mal aj jednu strelu na bránku a druhýkrát za sebou sa dostal medzi tri hviezdy večera. Pospíšil mal minutáž 11:55 s dvoma plusovými bodmi, štyrmi strelami a tromi "hitmi" - v piatich dueloch v NHL má na konte už štyri body (2+2) a päť plusiek. Ružička bol najvyťaženejší z tria Slovákov (15:08 min), do štatistík si zapísal jednu strelu.Útočník Miloš Kelemen sa po povolaní z farmy nezmestil do zostavy Arizony, ktorá prehrala v Dallase 3:4 po predĺžení. Obranca Erik Černák chýbal pre zranenie v zostave Tampy Bay v neúspešnom stretnutí na ľade St. Louis (0:5). Washington bez zraneného obrancu Martina Fehérváryho vyhral nad Vegas 3:0.