Pospíšil je najstrestanejším hráčom od 1. januára do 24. decembra 2024

Calgary 25. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil vedie v zámorskej NHL nepopulárny rebríček najtrestanejších hráčov v roku 2024. Dvadsaťpäťročný útočník Calgary Flames nazbieral od 1. januára do 24. decembra tohto roka dovedna 146 trestných minút. Za ním nasleduje so 133 minútami ruský obranca Nikita Zadorov. Zoznam najtrestanejších hráčov v tomto období zostavil kanadský portál Sportsnet.



Hranicu sto minút pokorila aj šestica Ross Johnston, Mathieu Olivier, Garnet Hathaway, Radko Gudas, Jason Zucker a Brady Tkachuk. Pospíšil naposledy pripomenul svoju tvrdosť počas víkendu v stretnutí proti Chicagu Blackhawks. Predviedol tvrdý zákrok na hviezdu "jastrabov" Connora Bedarda či následne aj na útočníka Franka Nazara. Po druhom hite sa do neho pustil Ryan Donato. Pospíšil sa zapojil do veľkej bitky aj na konci duelu s Tylerom Bertuzzim, celkovo nazbieral 16 trestných minút.