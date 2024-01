Pospíšil mal asistenciu, Calgary vyhralo nad Ottawou 6:3

NHL - výsledky:



Buffalo - Seattle 2:5, Tampa Bay - Los Angeles 3:2 pp, Toronto - San Jose 7:1, NY Islanders - Vancouver 2:5, Nashville - Anaheim 3:5, St. Louis - Florida 1:5, Winnipeg - Columbus 5:0, Chicago - Edmonton 1:2, Arizona - Boston 4:3 pp, Calgary - Ottawa 6:3 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1/













New York 10. januára (TASR) - Hokejisti Calgary vyhrali v noci na stredu v zámorskej NHL nad Ottawou 6:3. Obrat z 2:3 začal po 47 sekundách záverečného dejstva Noah Hanifin, ktorému pri góle asistoval Slovák Martin Pospíšil. Za domácich hral v štvrtom útoku aj Adam Ružička, jeho krajan Tomáš Tatar zaznamenal so Seattlom triumf 5:2 na ľade Buffala. Ďalší Slovák Erik Černák nastúpil za Tampu Bay, ktorá vyhrala nad Los Angeles 3:2 pp.Hanifin si po svojom góle pripísal ešte dve asistencie pri presných zásahoch Jegora Šarangoviča a Blakea Colemana. Ten strelil víťazný gól a skóroval aj do prázdnej bránky počas power play. Bieloruský krídelník zas vsietil gól ešte na začiatku prostredného dejstva. Pospíšil bodoval v treťom stretnutí za sebou a od začiatku sezóny má na konte desať bodov (4+6). Proti Ottawe mal až sedem hitov, dve plusky, dve trestné minúty za nedovolené bránenie, jednu strelu na bránku a 11:33 minúty na ľade. Ružička mal mínusku a jednu strelu na bránku, odohral 9:21 minúty.Seattle dosiahol na ľade Buffala siedmy triumf v rade a bodoval v jedenástom dueli za sebou. Gólom a asistenciou k tomu prispel Jaden Schwartz, ktorý sa vrátil po zranení - brankár hostí Joey Daccord mal 36 úspešných zákrokov. Tatar nastúpil v prvom útoku, odohral 14:33 minúty, dvakrát vystrelil na bránku a pripísal si aj plusku.O triumfe Tampy Bay rozhodol po 122 sekundách extračasu Nick Perbix. Tréner domácich Jon Cooper tak zaznamenal 500. triumf v NHL, hostia zas šiestu prehru v rade. Černák bol na ľade 19:34 minúty, rozdal päť hitov, raz vystrelil na bránku a pripísal si plusku.