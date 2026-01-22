< sekcia Šport
Pospíšil mal v prvom tohtosezónnom štarte za Calgary dve mínusky
„Plamene“ aj so Slovákom v zostave prehrali tretí z predchádzajúcich piatich zápasov. Pittsburgh bol efektívnejší v zakončení a uspel druhýkrát za sebou.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 22. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil nastúpil na svoj prvý zápas v prebiehajúcom ročníku zámorskej NHL. Dvadsaťšesťročný útočník odohral pri prehre svojho tímu 1:4 s Pittsburghom necelých 13 minút, do štatistík si zapísal dva mínusové body. Prehre svojho tímu nezabránil ani obranca Martin Fehérváry, Washington neuspel na ľade Vancouveru po výsledku 3:4. Na ľade strávil 12:54 min, zaznamenal jeden mínusový bod.
Pospíšil má za sebou dlhú absenciu spôsobenú zdravotnými problémami. Pred prvým duelom za Flames v sezóne 2025/2026 odohral v drese farmárskeho tímu Calgary Wranglers dva zápasy v AHL, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli tri mínusové body. Reprezentant Slovenska by mal pred štartom na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo odohrať ešte štyri duely.
„Plamene“ aj so Slovákom v zostave prehrali tretí z predchádzajúcich piatich zápasov. Pittsburgh bol efektívnejší v zakončení a uspel druhýkrát za sebou. Jevgenij Malkin i Tommy Novak sa pod výhru hostí podpísali zhodne gólom a asistenciou, o „čestný“ zásah domácich sa na konci druhej tretiny postaral Jegor Šarangovič.
Washington mal proti Vancouveru vynikajúcu prvú tretinu, v priebehu necelých dvoch minút sa presadil Dylan Strome a Justin Sourdif, ale potom prišli štyri presné zásahy od Canucks. Strome síce ešte zdramatizoval koncovku, ale nič to nezmenilo na štvrtej prehre Capitals za sebou. Vancouver sa naopak dočkal prvého triumfu v tomto kalendárnom roku, od 30. decembra ťahal 11-zápasovú šnúru prehier. Naďalej však zostáva najhorším tímom súťaže.
Krídelník Clayton Keller sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve Utahu nad Philadelphiou 5:4 po predĺžení. Domáci otočili skóre z 0:3, keď Keller 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny zariadil gólom predĺženie a v ňom rozhodol o štvrtom triumfe svojho tímu v sérii. Rovnakú bilanciu 2+1 mal v drese hostí Christian Dvorak.
Detroit zdolal Toronto 2:1 po predĺžení, zaznamenal tak už siedme víťazstvo z predošlých ôsmich duelov. O rozhodujúci presný zásah sa v 64. minúte postaral americký útočník Dylan Larkin, ktorý asistoval aj pri prvom presnom zásahu Red Wings a stal sa prvou hviezdou zápasu. Bol to pre neho 12. gól v predĺžení, čím vyrovnal klubový rekord v podaní Sergeja Fiodorova. Detroit opäť podržal v bránke John Gibson, tentoraz mal na konte 30 zákrokov. „Nechcem ho príliš chváliť, ale podľa mňa je kandidátom na Vezinovu trofej. Je neuveriteľný, stačí sa pozrieť na štatistiky a počet zákrokov v tomto zápase. Naplno mu verím, že podá výkon vtedy, keď je to najviac potrebné,“ povedal na adresu svojho spoluhráča obranca Red Wings Simon Edvinsson pre oficiálnu stránku súťaže.
Český brankár Lukáš Dostál prispel 40 zákrokmi k úspechu Anaheimu na ľade Colorada 2:1 po nájazdoch. Jeho tím tak natiahol šnúru víťazstiev na päť stretnutí. Dostál zlikvidoval oba pokusy súpera v nájazdoch. „Očividne sme sa cítili dobre na ľade. Úprimne, chalani odviedli skvelú robotu v obrane. Mal som možnosť vidieť puk, keď sa dialo čokoľvek. Vieme, že takto hrajú, takže som sa snažil byť pozorný a vyšlo to celkom dobre,“ ohodnotil Dostál svoj výkon v bránke. Útočník hostí Alex Killorn odohral 1000. duel v NHL: „Je to veľmi špeciálne. Nie je veľa hráčov, čo by dosiahli na métu 1000 zápasov v NHL. Je super, že sme pri mojom jubileu dokázali získať dva body.“
Seattle sa po štyroch prehrách po sebe dočkal plného bodového zisku, na domácom ľade triumfoval nad Islanders 4:1. „Krakenov“ trápila v ostatnom období výsledková kríza a ustála aj množstvo vylúčení v zápase. „Musíme sa vyhnúť toľkým vylúčeniam. Myslím si, že po ich prvej presilovke sme odviedli skvelú robotu a skvelý bol aj náš brankár. Je to dobrý pocit ich zdolať. Dôležitá bola výhra, aby sme sa vrátili na správnu cestu,“ uviedol kouč Seattlu Lane Lambert, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo proti svojmu bývalému tímu.
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 5. Laughton (Jarnkrok, Lorentz) - 20. Edvinsson (Raymond, Larkin), 64. Larkin (Seider). Brankári: Woll - Gibson, strely na bránku: 31:41.
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 57. Lehkkonen (Nelson, Burns) - 22. Viel (Gauthier, Gudas), rozh. nájazd: Granlund. Brankári: Wedgewood - Dostál, strely na bránku: 41:17.
Utah Mammoth - Philadelphia Flyers 5:4 pp (0:2, 2:2, 2:0 - 1:0)
Góly: 26. Peterka, 27. Crouse (Schmaltz, Keller), 53. Hayton (Guenther, Schmaltz), 60. Keller, 63. Keller (Guenther) - 1. York (Dvorak, Sanheim), 5. Dvorak (Konecny, Juulsen), 21. Brink (Zegras, Drysdale), 31. Dvorak (Zegras, Drysdale). Brankári: Vejmelka - Ersson, strely na bránku: 27:29.
Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 40. Šarangovič (Whitecloud, Bahl) - 8. Malkin (Shea, St. Ivany), 33. Činachov (Novak, Malkin), 41. Rust (Crosby, Rakell), 50. Novak (St. Ivany). Brankári: Wolf - Skinner, strely na bránku: 19:25.
Seattle Kraken - New York Islanders 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Beniers (Dunn, McCann), 34. Dunn (Winterton, Meyers), 37. Kakko (Schwartz), 57. McCann (Montour, Grubauer) - 3. Duclair (Ritchie, Barzal). Brankári: Grubauer - Sorokin, strely na bránku: 25:25.
Vancouver Canucks - Washington Capitals 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Góly: 14. Boeser (Kampf), 19. Kane (DeBrusk), 29. O'Connor (Kampf, Boeser), 32. Hronek (DeBrusk, Willander) - 9. Strome (Wilson, Carlson), 10. Sourdif (Strome, Ovečkin), 57. Strome (Sourdif, Carlson). Brankári: Lankinen - Thompson, strely na bránku: 25:32.
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 12:56 0 0 0 -1 1 0
Martin Pospíšil (Calgary) 12:51 0 0 0 -2 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Pospíšil má za sebou dlhú absenciu spôsobenú zdravotnými problémami. Pred prvým duelom za Flames v sezóne 2025/2026 odohral v drese farmárskeho tímu Calgary Wranglers dva zápasy v AHL, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli tri mínusové body. Reprezentant Slovenska by mal pred štartom na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo odohrať ešte štyri duely.
„Plamene“ aj so Slovákom v zostave prehrali tretí z predchádzajúcich piatich zápasov. Pittsburgh bol efektívnejší v zakončení a uspel druhýkrát za sebou. Jevgenij Malkin i Tommy Novak sa pod výhru hostí podpísali zhodne gólom a asistenciou, o „čestný“ zásah domácich sa na konci druhej tretiny postaral Jegor Šarangovič.
Washington mal proti Vancouveru vynikajúcu prvú tretinu, v priebehu necelých dvoch minút sa presadil Dylan Strome a Justin Sourdif, ale potom prišli štyri presné zásahy od Canucks. Strome síce ešte zdramatizoval koncovku, ale nič to nezmenilo na štvrtej prehre Capitals za sebou. Vancouver sa naopak dočkal prvého triumfu v tomto kalendárnom roku, od 30. decembra ťahal 11-zápasovú šnúru prehier. Naďalej však zostáva najhorším tímom súťaže.
Krídelník Clayton Keller sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve Utahu nad Philadelphiou 5:4 po predĺžení. Domáci otočili skóre z 0:3, keď Keller 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny zariadil gólom predĺženie a v ňom rozhodol o štvrtom triumfe svojho tímu v sérii. Rovnakú bilanciu 2+1 mal v drese hostí Christian Dvorak.
Detroit zdolal Toronto 2:1 po predĺžení, zaznamenal tak už siedme víťazstvo z predošlých ôsmich duelov. O rozhodujúci presný zásah sa v 64. minúte postaral americký útočník Dylan Larkin, ktorý asistoval aj pri prvom presnom zásahu Red Wings a stal sa prvou hviezdou zápasu. Bol to pre neho 12. gól v predĺžení, čím vyrovnal klubový rekord v podaní Sergeja Fiodorova. Detroit opäť podržal v bránke John Gibson, tentoraz mal na konte 30 zákrokov. „Nechcem ho príliš chváliť, ale podľa mňa je kandidátom na Vezinovu trofej. Je neuveriteľný, stačí sa pozrieť na štatistiky a počet zákrokov v tomto zápase. Naplno mu verím, že podá výkon vtedy, keď je to najviac potrebné,“ povedal na adresu svojho spoluhráča obranca Red Wings Simon Edvinsson pre oficiálnu stránku súťaže.
Český brankár Lukáš Dostál prispel 40 zákrokmi k úspechu Anaheimu na ľade Colorada 2:1 po nájazdoch. Jeho tím tak natiahol šnúru víťazstiev na päť stretnutí. Dostál zlikvidoval oba pokusy súpera v nájazdoch. „Očividne sme sa cítili dobre na ľade. Úprimne, chalani odviedli skvelú robotu v obrane. Mal som možnosť vidieť puk, keď sa dialo čokoľvek. Vieme, že takto hrajú, takže som sa snažil byť pozorný a vyšlo to celkom dobre,“ ohodnotil Dostál svoj výkon v bránke. Útočník hostí Alex Killorn odohral 1000. duel v NHL: „Je to veľmi špeciálne. Nie je veľa hráčov, čo by dosiahli na métu 1000 zápasov v NHL. Je super, že sme pri mojom jubileu dokázali získať dva body.“
Seattle sa po štyroch prehrách po sebe dočkal plného bodového zisku, na domácom ľade triumfoval nad Islanders 4:1. „Krakenov“ trápila v ostatnom období výsledková kríza a ustála aj množstvo vylúčení v zápase. „Musíme sa vyhnúť toľkým vylúčeniam. Myslím si, že po ich prvej presilovke sme odviedli skvelú robotu a skvelý bol aj náš brankár. Je to dobrý pocit ich zdolať. Dôležitá bola výhra, aby sme sa vrátili na správnu cestu,“ uviedol kouč Seattlu Lane Lambert, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo proti svojmu bývalému tímu.
NHL - sumáre:
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 5. Laughton (Jarnkrok, Lorentz) - 20. Edvinsson (Raymond, Larkin), 64. Larkin (Seider). Brankári: Woll - Gibson, strely na bránku: 31:41.
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 57. Lehkkonen (Nelson, Burns) - 22. Viel (Gauthier, Gudas), rozh. nájazd: Granlund. Brankári: Wedgewood - Dostál, strely na bránku: 41:17.
Utah Mammoth - Philadelphia Flyers 5:4 pp (0:2, 2:2, 2:0 - 1:0)
Góly: 26. Peterka, 27. Crouse (Schmaltz, Keller), 53. Hayton (Guenther, Schmaltz), 60. Keller, 63. Keller (Guenther) - 1. York (Dvorak, Sanheim), 5. Dvorak (Konecny, Juulsen), 21. Brink (Zegras, Drysdale), 31. Dvorak (Zegras, Drysdale). Brankári: Vejmelka - Ersson, strely na bránku: 27:29.
Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 40. Šarangovič (Whitecloud, Bahl) - 8. Malkin (Shea, St. Ivany), 33. Činachov (Novak, Malkin), 41. Rust (Crosby, Rakell), 50. Novak (St. Ivany). Brankári: Wolf - Skinner, strely na bránku: 19:25.
Seattle Kraken - New York Islanders 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Beniers (Dunn, McCann), 34. Dunn (Winterton, Meyers), 37. Kakko (Schwartz), 57. McCann (Montour, Grubauer) - 3. Duclair (Ritchie, Barzal). Brankári: Grubauer - Sorokin, strely na bránku: 25:25.
Vancouver Canucks - Washington Capitals 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Góly: 14. Boeser (Kampf), 19. Kane (DeBrusk), 29. O'Connor (Kampf, Boeser), 32. Hronek (DeBrusk, Willander) - 9. Strome (Wilson, Carlson), 10. Sourdif (Strome, Ovečkin), 57. Strome (Sourdif, Carlson). Brankári: Lankinen - Thompson, strely na bránku: 25:32.
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 12:56 0 0 0 -1 1 0
Martin Pospíšil (Calgary) 12:51 0 0 0 -2 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/