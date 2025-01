Pospíšil nedohral duel v Chicagu po tvrdom zákroku na Halla

NHL - výsledky:



Philadelphia - Florida 4:3, Chicago - Calgary 2:5, Edmonton - Los Angeles 1:0

New York 14. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil z Calgary Flames dostal v stretnutí NHL na ľade Chicaga trest na 5 minút a do konca zápasu. V polovici duelu narazil odzadu na mantinel domáceho útočníka Taylora Halla. Blackhawks síce v presilovke znížili na 1:4, no z triumfu 5:2 sa napokon tešili hráči Flames, ktorí zvíťazili v treťom zápase za sebou.Pospíšil nastúpil v prvej formácii a do kanadského bodovania sa nezapísal ani v piatom zápase kalendárneho roka. Na tretí gól v sezóne čaká od 23. novembra. Hostia sa v prvej tretine dostali do vedenia 3:1, ktoré v druhej časti ešte zvýšili. Za stavu 1:4 sa Pospíšil nešetrne atakoval Halla pri mantineli. Ten sa okamžite zdvihol z ľadu a hoci zamieril do kabíny na ošetrenie a do druhej tretiny už nezasiahol, v tretej pokračoval v zápase. Pospíšil stihol odohrať 10:02 min, prezentoval sa aj jedným víťazným buly. Vyšší trest dostal aj v predošlom zápase proti tomuto súperovi, no vtedy išlo o potýčku s Tylerom Bertuzzim. V prebiehajúcej sezóne je to pre Pospíšila prvý vyšší trest za faul. Po 42 odohratých zápasoch má bilanciu 2 góly, 10 asistencií a 66 trestných minút. Chicago prehralo tretí duel po sebe a deviaty z uplynulých jedenástich. Naďalej je na poslednom mieste celej NHL. Flames po triumfe poskočili do prvej osmičky Západnej konferencie pred Vancouver.Hráči Philadelphie zvíťazili nad obhajcom Stanleyho pohára Floridou 4:3. Dvomi gólmi sa na triumfe podieľal útočník Noah Cates, hosťom nestačili ani dva presné zásahy najlepšieho strelca tímu Sama Reinharta. Flyers si triumfom polepšili v nahustenej druhej polovici tabuľky Východnej konferencie. V nej síce figurujú na 13. mieste, no na ôsmy Columbus strácajú iba tri body. Florida prehrala tretí zápas z uplynulých štyroch a na Východe je priebežne piata.Edmonton vyhral nad Los Angeles 1:0, keď sa o jediný gól stretnutia postaral Connor McDavid v deň svojich 28. narodenín. Brankár Stuart Skinner chytil všetkých 31 striel hostí a pripísal si druhé čisté konto v sezóne.