Pospíšil nominoval na november 15 basketbalistiek: Máme osobnosti

Širšia nominácia reprezentácie Slovenska na kvalifikáciu majstrovstiev Európy 2025 žien:



hráčky: Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Radka Stašová, Veronika Remenárová (obe Royal Castors Braine/Bel.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Alexandra Buknová, Nataša Taušová, Alica Moravčíková (všetky Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (Casademont Zaragoza/Šp.), Stella Tarkovičová (AS Vicenza/Tal.), Ivana Jakubcová (Spar Girona/Šp.), Tereza Sedláková (CAB Estepona Jardin de la Costa del Sol/Šp.), Žofia Hruščáková (Beretta Familia Schio/Tal.), Rebeka Mikulášiková (InvestInTheWest ENEA Gorzów/Poľ.), Soňa Svetlíková (AE Sedis Basquet/Šp.)



realizačný tím: Martin Pospíšil – hlavný tréner, Ivana Jalčová, Radko Dvorščák – asistenti trénera, Michal Nagaj – fyzioterapeut, Marek Mikletič – kondičný tréner, Lucia Lásková – manažérka tímu, Marianna Grillová – vedúca tímu, Monika Bartošová – doktorka, Vladimír Katreniak - masér



Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čakajú v novembrovom kvalifikačnom okne v rámci F-skupiny dôležité vystúpenia proti Islandu (7. novembra) a Turecku (10. novembra). Tie môžu vo veľkej miere napovedať o ich postupových šanciach na budúcoročné majstrovstvá Európy. Tréner Martin Pospíšil nominoval na tento dvojzápas 15 hráčok a dúfa, že zostava sa postará o dobré výsledky.V aktuálnom výbere sa vo veľkej miere nachádzajú hráčky, ktoré boli súčasťou reprezentačného tímu v predchádzajúcich asociačných termínoch. "," povedal pre TASR kouč Sloveniek Martin Pospíšil.Prednedávnom prekvapila správa o ukončení reprezentačnej kariéry jednej z ústredných postáv výberu Slovenska, rozohrávačke Barbore Wrzesiňskej. Slovenský výber tak prišiel o kapitánku na významných podujatiach v uplynulých rokoch a tiež hráčku, ktorá patrí na svojom poste k európskej špičke. "," uviedol reprezentačný tréner.Kvalifikácia o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Česku, Nemecku, Grécku a Taliansku, sa rozbieha po ročnej pauze. Novembrové dva zápasy majú pre všetkých veľký význam, pretože môžu výrazne prehovoriť do bojov o miesta na záverečný turnaj. Slovensko je zatiaľ v tabuľke F-skupiny na druhej pozícii s bilanciou jednej výhry a jednej prehry. "," vyjadril sa Pospíšil.Na úvod vycestujú Slovenky na Island, ktorý zatiaľ v kvalifikácii čaká na víťazstvo. ",“ vyhlásil kouč Slovenska.Veľká pozornosť však smeruje najmä k domácemu duelu s Tureckom, po veľmi dlhej odmlke budú mať fanúšikovia možnosť vidieť na domácej scéne reprezentačný tím žien. Navyše sa premiérovo predstavia v bratislavskej Gopass aréne. ",“ vyjadrila sa k tomuto súperovi pivotka Alica Moravčíková.S Tureckom síce slovenský výber v úvode kvalifikácie ME 2025 vysoko prehral – 40:75, ale pred dvoma rokmi na európskom šampionáte dokázal s ním zvládnuť priamu bitku o postup do ďalšej fázy. ",“ dodala Moravčíková.