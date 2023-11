Pospíšil okorenil svoju premiéru gólom, skóroval aj Slafkovský

Výsledky NHL:



Detroit - Boston 5:4,

Ottawa - Tampa Bay 4:6,

St. Louis - Montreal 6:3 /za hostí Slafkovský 1+0/,

Toronto - Buffalo 4:6,

Washington - Columbus 2:1,

New York Islanders - Carolina 3:č pp,

Philadelphia - Los Angeles 0:5,

Chicago - Florida 5:2,

Minnesota - New York Rangers 5:4 pp a sn,

San Jose - Pittsburgh 2:10,

Seattle - Calgary 3:6 /za hostí Pospíšil 1+0/,

Vancouver - Dallas 2:0,

Vegas - Colorado 7:0,

Edmonton - Nashville 2:5,

Arizona - Winnipeg 2:5

New York 5. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil okorenil svoju premiéru v zámorskej NHL gólom. Útočník Calgary prispel v noci na nedeľu k víťazstvu 6:3 na ľade Seattlu. Pospíšil sa stal 95. slovenským hokejistom, ktorý nastúpil v profilige. Prvý presný zásah v sezóne zaznamenal krídelník Montrealu Juraj Slafkovský, Canadiens však prehrali na ľade St. Louis 3:6. Obrancovia Martin Fehérvéry (Washington) a Erik Černák (Tampa Bay) sa tešili z víťazstiev, do zostavy Colorada sa vrátil Tomáš Tatar, ale jeho tím prehral vo Vegas 0:7.Pospíšil nastúpil v treťom útoku s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom, odohral 10:13 min, na bránku súpera vyslal tri strely a na konto si pripísal dva plusové body. Calgary ukončilo sériu šiestich prehier. Dvadsaťtriročný Pospíšil vyrovnal v 14. minúte na 1:1, keď pohotovo zakončil rýchlu kontru s Nazemom Kadrim a Dillonom Dubem a prekonal Phillipa Grubauera. Slovenský útočník strelil svoj prvý gól v profilige z prvej strely a skóroval len 14 sekúnd po tom, čo naskočil z trestnej lavice. Tam si odpykával päťminútový trest za Andrewa Mangiapaneho, ktorý po kroščeku na ležiaceho Jarreda McCanna putoval predčasne pod sprchy. “” povedal Pospíšil pre klubový web. “” dodal Pospíšil, ktorého “” draftovali v roku 2018 v 4. kole.Výkon mladého Slováka pochválil na pozápasovej tlačovej konferencii aj trénera Ryan Huska: “” povedal Huska. Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Calgary kapitán Mikael Backlund, Vladař zaznamenal 17 zákrokov. V zostave Flames stále chýbal pre zranenie Adam Ružička.Slafkovský nastúpil v prvom útoku Montrealu s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom a vo štvrtej minúte vyrovnal v presilovke na 1:1. Slovenský útočník si pekne vymenil puk s Alexom Newhookom a strelou švihom prekonal Joela Hofera. “” povedal prvý muž draftu 2022, ktorý zaznamenal druhý bod v sezóne a a v jedenástich dueloch má bilanciu 1+1. Proti St. Louis strelil gól aj v minulej sezóne. Slafkovský bol na ľade 18 minút a 6 sekúnd, čo je najviac v sezóne, mal jeden mínusový bod a štyri strely na bránku, čo je takisto jeho najlepší výkon v aktuálnom ročníku. Blues vyhrali druhý zápas za dva dni, tromi bodmi (1+2) k tomu pomohli Jordan Kyrou a kapitán Brayden Schenn.Tampa triumfovala v Ottawe 6:4. Nikita Kučerov zaznamenal gól a štyri asistencie, Brayden Point dosiahol svoj druhý hetrik v NHL. Slovenský obranca Erik Černák mal plusový bod, na ľade strávil 23 minút a 16 sekúnd a zaznamenal aj 5 hitov a 4 strely.Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington zdolal Columbus 2:1. Fehérváry mal plusový bod, päť hitov, dve strely a na ľade bol 20 minút a 3 sekundy. Góly Capitals strelil Tom Wilson a Sonny Milano, v bránke žiaril Charlie Lindgren (34 zákrokov).Do zostavy Colorada sa vrátil Tomáš Tatar, ktorý predchádzajúci duel so St. Louis sledoval len z tribúny, ale Avalanche prehrali na ľade Vegas vysoko 0:7. Dva góly a dve asistencie zaznamenal Mark Stone, Adin Hill kryl 41 striel a obhajcovia Stanley Cupu bodovali aj v dvanástom zápase novej sezóny. Tatar v súboji dvoch posledných víťazov Stanleyho pohára odohral 10:36 minúty, mal mínusku, tri strely a dva hity.Hráči Nashvillu zvíťazili na ľade Edmontonu 5:2. V drese Predators hetrikom zažiaril Ryan O'Reilly, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Štyri body nazbieral aj jeho spoluhráč z prvého útoku Filip Forsberg (1+3). Oilers pokračujú v nepresvedčivých výkonoch, v doterajšom priebehu sezóny získali iba päť bodov v desiatich zápasoch.Tretí hetrik v sezóne zaznamenal Auston Matthews, ale jeho Toronto prehralo s Buffalom 4:6. Tri góly strelil aj Nino Niederreiter a prispel k víťazstvu Winnipegu na ľade Arizony 5:3. "" zo San Jose dostali druhýkrát za sebou desať gólov, tentokrát prehrali s Pittsburghom 2:10.