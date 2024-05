Pospíšil po Kazachstane: Opadne stres, môžeme hrať pokojnejšie

Ostrava 12. mája (TASR) - Víťazstvo slovenských hokejistov nad Kazachstanom 6:2 bolo podľa hráčov výsledkom prevahy a koncentrovanej hry počas celého zápasu. V druhom zápase MS v Ostrave si napravili chuť po prehre s Nemeckom (4:6), no po stretnutí už uvažovali aj nad duelom proti USA, na ktorý nastúpia už v pondelok o 16.20. Na presvedčivom nedeľňajšom víťazstve sa dvomi gólmi podieľal útočník Martin Pospíšil, ktorý nemyslel na hetrik a tešil ho najmä plný bodový zisk.



Pospíšil absolvoval proti Nemecku debut v reprezentácii a na prvé góly dlho nečakal. V 12. minúte v presilovke otvoril skóre proti Kazachstanu, keď svojou typickou hrou uplatnil dôraz okolo bránkoviska. "Prvý zápas na MS nebol taký, aký sme si predstavovali. Po ňom sme si pozreli video a videli sme aj ako hrá Kazachstan. Snažili sme sa diktovať hru a streliť góly ako prví. Myslím si, že celých 60 minút sme súpera nepustili do vyložených šancí a premenili sme svoje. Myslím si, že po tomto zápase z nás opadol stres a môžeme hrať s pokojom," konštatoval Pospíšil.



Slováci vykročili za presvedčivým víťazstvom tromi gólmi v prvej tretine, v ktorej zásahy Pospíšila, Martina Faška-Rudáša a Matúša Sukeľa vyústili zo streleckej prevahy - 18:3. Tréneri po prehre s Nemeckom (4:6) pochválili Pospíšilov útok s Milošom Kelemenom a Pavlom Regendom a táto trojica potvrdila svoju zohratosť aj proti Kazachstanu. "Ako tím sme mali dobrý vstup do prvej tretiny, išli nám nohy a dostali sme sa do hry. Naša formácia je rýchla, silná a mali sme znovu veľa šancí, aj ja som mal niekoľko, no nepadlo mi to. Verím, že to príde v ďalších zápasoch, napríklad zajtra proti USA," uviedol Kelemen.



Pospíšil strelil svoj druhý gól v zápase v úvode tretej časti a nebol ďaleko od hetriku. "Dopriali by sme mu ho, hodili by sme šiltovky na ľad. Možno si ho necháva na neskôr," poznamenal Kelemen. Pospíšil bol rád najmä za víťazstvo, ktoré znamenalo prvý krok k postupu do štvrťfinále. "Nie som tu na to, aby som strieľal hetriky. Prvoradý je tím. Ja si užívam, že som tu a že môžem reprezentovať Slovensko a môj rodný Zvolen. Veľa to pre mňa znamená. Mal som zimomriavky," priznal Pospíšil a myšlienky smeroval aj k pondelňajšiemu zápasu s USA. Rovnako aj Kelemen: "Bude to náročné stretnutie, v ktorom musíme hrať dobre korčuliarsky a aj zodpovedne vzadu. Nebudeme v pozícii favorita a nebudú od nás veľké očakávania. Vyskúšame si inú rolu než dnes."