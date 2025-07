Pospíšil po podpise zmluvy s Calgary: „Je to ako môj druhý domov“

Calgary 31. júla (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Pospíšil označil Calgary za svoj druhý domov. Dvadsaťpäťročný útočník sa tak vyjadril po podpise nového trojročného kontraktu s Flames, ktorý mu začne platiť od sezóny 2026/27 a vynesie mu 2,5 milióna dolárov ročne.



Pospíšil má za sebou dve sezóny v prvom tíme Calgary, ktoré ho draftovalo v roku 2018. V uplynulom ročníku 2024/25 odohral 81 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 25 kanadských bodov za 4 góly a 21 asistencií. Časť sezóny odohral v prvej formácii Flames. Jeho priemerný čas na ľade bol 13:48 min. Bolo to o minútu viac než v nováčikovskej sezóne 2023/24. V nej mal v 63 dueloch bilanciu 8 gólov a 16 asistencií. „Hneď po skončení sezóny som sa rozprával so svojím agentom a ten mi povedal, že po 1. júli je možnosť podpísať zmluvu s Calgary. Spýtal sa ma, či to chcem urobiť hneď, alebo či chcem počkať. Odpovedal som, že ak má Flames záujem, rád by som to urobil ešte pred začiatkom sezóny. Som rád, že zmluva je podpísaná. Nemôžem sa dočkať začiatku nového ročníka,“ uviedol Pospíšil pre klubový web svojho zamestnávateľa.



Vo februári 2024 podpísal s Calgary dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 1 milión dolárov. Táto zmluva mu bude platiť aj v nasledujúcom ročníku 2025/26, po ktorom sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom. „V Calgary sa cítim naozaj dobre. Je to ako môj druhý domov, hrám pred skvelými fanúšikmi. Minulý rok sme mali trochu smolu, nepostúpili sme do play off. Práca ešte nie je hotová. Dúfam, že to tento rok dokážeme. To bude náš hlavný cieľ, postúpiť do vyraďovacej fázy. Keď sa tam dostanete, možné je všetko,“ vyhlásil.



Pospíšil sa vyjadril aj k svojej nominácii do úzkeho zoznamu šiestich hráčov, ktorí pocestujú na budúcoročné ZOH v Miláne. „Veľa to pre mňa znamená, najmä to, že som bol v užšom výbere. Všetci to budú sledovať. Hrať proti najlepším hráčom bude veľmi vzrušujúce. Je to veľká motivácia. Každý zápas bude dôležitý a myslím, že to bude zábava,“ dodal Pospíšil.