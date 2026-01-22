< sekcia Šport
Pospíšil po prvom zápase za Flames v tejto sezóne: „Skvelé byť späť“
Pospíšil potvrdil hneď pri svojom tohtosezónnom debute svoju tvrdosť, celkovo rozdal päť hitov a spolu so spoluhráčom Adamom Klapkom boli najlepšími v tejto štatistike.
TASR
Calgary 22. januára (TASR) - Prvýkrát od apríla minulého roka sa slovenský hokejista Martin Pospíšil predstavil v zápase zámorskej NHL. Prítomnosť 26-ročného útočníka síce nepriniesla víťazstvo proti Pittburghu Penguins (1:4), ale samotný hráč mal radosť z návratu po dlhšej absencii a debutu v aktuálnom ročníku.
Dvadsaťšesťročný útočník absentoval celkovo v 49 zápasoch svojho tímu pre bližšie nešpecifikované zranenie. Pre zámorské médiá prezradil, že mal piaty otras mozgu v kariére. „Mohol by som o tom napísať knihu,“ uviedol Pospíšil, ktorý na začiatku októbra odstúpil z prípravného zápasu práve proti Vancouveru po zásahu do tváre v šarvátke po prerušení hry. „Je skvelé byť späť a opäť hrať. Bolo to dlho, čo som nehral s chalanmi. Očakával som od seba oveľa viac a dúfam, že to bude v ďalšom zápase lepšie,“ uviedol Pospíšil v pozápasovom rozhovore.
Reprezentant Slovenska strávil na ľade necelých 13 minút, do štatistík si zapísal dva mínusové body a jednu zblokovanú strelu. „Mali sme niekoľko dobrých striedaní a šancí, musíme byť akurát tvrdší. Je potrebné priniesť väčšiu energiu, začínajúc odo mňa. Nie je dôležité koľko som absentoval na ľade, je potrebné zlepšiť sa, hlavne kvôli našim fanúšikom. V niektorých úsekoch zápasu som to vnímal, že sme boli hlavami dole. Musíme však hrať jednoduchšie a viac strieľať,“ povedal otvorene útočník Flames.
Pospíšil potvrdil hneď pri svojom tohtosezónnom debute svoju tvrdosť, celkovo rozdal päť hitov a spolu so spoluhráčom Adamom Klapkom boli najlepšími v tejto štatistike. „Nevnímal som to tak, proste som hral svoju hru a odvádzal si svoju robotu. Využívam svoje telo a rýchlosť. Myslím si, že v tomto smere som celkom dobrý. Viem, že keď hrám fyzicky a rýchlo, tak je proti mne ťažké hrať,“ zdôraznil.
Jeho prínos na ľade ocenil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Flames Ryan Huska: „Martin bol jeden z našich lepších hráčov. Už od prvého striedania bolo vidieť, že sa toho vôbec nebojí a rýchlo sa dostal k svojej hre. V takýchto prípadoch vždy tak trochu čakáte, ako bude vyzerať niekoľko prvých striedaní daného hráča, ale on rozdal najviac hitov a hral svoju hru tak, ako je zvyknutý. Je pre neho skvelé byť späť na ľade aj s chlapcami, určite je to pre neho pozitívna vec. Pomôže mu to.“
Útočník Calgary sa postupne vracal do zostavy tímu, najskôr ho klub poslal na kondičný pobyt do AHL. Pred prvým duelom za Flames v sezóne 2025/2026 odohral v drese farmárskeho tímu Calgary Wranglers dva stretnutia, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli tri mínusové body. „Bolo to o mentálnom nastavení. Tréningy sú odlišné ako samotné stretnutia. V nich prichádza k odlišným situáciám. Verím, že v najbližšom zápase už uspejeme,“ rozhovoril sa Pospíšil o tom, čo bolo najťažšie pri návrate na ľad.
Jeho tohtosezónny debut je dobrou správou aj smerom k blížiacim sa zimným olympijským hrám v Miláne a Cortine d'Ampezzo, keďže Pospíšil je na 25-člennom zozname trénera Vladimíra Országha. „Nebolo to jednoduché, ale išli sme deň po dni. Je to síce klišé, ale je potrebné byť pozitívny, keď takto dlho absentujete. Vtedy je to viac o mentálnom nastavení a snažíte sa hľadať niečo iné ako hokej, keď ste zranený, aby ste si to užili. Bolo to ťažké, ale teraz sa cítim dobre a šťastný,“ dodal Pospíšil. Do začiatku ZOH 2026 by mal odohrať ešte štyri stretnutia.
Slovenský útočník si v NHL zapísal celkovo 145. štart, celkovo má na konte 12 gólov a 37 asistencií. V minulej sezóne si v drese Flames pripísal 81 stretnutí s bilanciou 4+21, v lete s ním predĺžilo Calgary zmluvu o ďalšie tri roky. Najbližšie čaká Pospíšila duel z piatka na sobotu, na domácom ľade Flames privítajú Washington Capitals s krajanom Martinom Fehérvárym v zostave.
