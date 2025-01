Pospíšil pomohol k víťazstvu gólom a asistenciou

NHL - sumáre:



Boston Bruins - Colorado Avalanche 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)



Góly: 41. Geekie (Pastrňák, Peeke), 46. Geekie (Pastrňák, Zacha), 60. Pastrňák (Marchand, Coyle) - 22. Lehkonen (Pärssinen, Mittelstadt). Brankári: Swayman - Wedgewood, strely na bránku: 15:28.







Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 17. J. Skinner (Emberson), 34. Nugent-Hopkins (Kapanen, Ekholm), 49. Nugent-Hopkins (Nurse, Bouchard) - 17. Tuch (Zucker, Bryson), 28. Kulich (Power, Cozens). Brankári: S. Skinner - Reimer, strely na bránku: 34:41.







Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 23. Bjorkstrand (Burakovsky, Stephenson), 38. Dunn (McCann, Stephenson), 46. Tolvanen (McCann, Wright), 54. Beniers (Kakko) - 25. Crosby (Rakell, Letang). Brankári: Daccord - Blomqvist, strely na bránku: 25:29.







Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 10. Werenski (Del Bel Belluz, K. Johnson), 43. Fabbro (Severson, van Riemsdyk), 64. Marčenko (Provorov, Danforth) - 13. Danault (Fiala), 59. Byfield (Laferriere, Danault). Brankári: Merzlikins - Kuemper, strely na bránku: 24:33.







Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 30. Kasper (Compher, Fischer), 60. Rasmussen (Johansson). Brankári: Talbot - Vasilevskij, strely na bránku: 31:28.







Minnesota Wild - Calgary Flames 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)



Góly: 10. Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov), 55. Gaudreau (Hartman, Rossi), 59. Foligno (Rossi, Boldy), 60. Zuccarello (Spurgeon, Rossi) - 7. Kuzmenko (Kadri, Weegar), 33. POSPÍŠIL (Kuzmenko, Šarangovič), 40. Andersson (Backlund, POSPÍŠIL), 52. Bishop (Lomberg), 55. Kuzmenko (Šarangovič, Weegar). Brankári: Fleury - Wolf, strely na bránku: 25:29.







Montreal Canadiens - New Jersey Devils 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 24. Suzuki (Caufield, SLAFKOVSKÝ), 38. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 44. Carrier (Guhle, Suzuki) - 16. Hischier (Bratt, Noesen), 18. Bratt (Hamilton, Dillon), 33. TATAR (Hamilton, Lazar), 65. J. Hughes (Meier). Brankári: Dobeš - Allen, strely na bránku: 32:44.







Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



Góly: 11. Stützle (Sanderson, Giroux), 51. Pinto (Highmore, Chabot) - 4. McMann (Marner, Ekman-Larsson). Brankári: Forsberg - Woll, strely na bránku: 23:29.







St. Louis Blues – Dallas Stars 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)



Góly: 8. Dadonov (Robertson, Heiskanen), 10. Lindell (Hintz, Dadonov). Brankári: Binnington - DeSmith, strely na bránku: 33:19.







New York Islanders - Carolina Hurricanes 3:2 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 18. Romanov (Cizikas, Pelech), 47. Lee (Horvat, Romanov), 63. Nelson (Palmieri) - 6. Roslovic (Kotkaniemi, Orlov), 7. Aho (Chatfield). Brankári: Högberg (61. Sorokin) - Kočetkov, strely na bránku: 26:27.







Anaheim Ducks - Nashville Predators 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)



Góly: 5. Minťukov (Leason, Harkins), 20. McTavish (Killorn, Zegras), 31. Harkins (Gudas, Leason), 32. Zegras (Helleson, Dumoulin), 35. McTavish (Terry, LaCombe) - 15. Nyquist (Forsberg), 26. O'Reilly (Forsberg, Wilsby). Brankári: Gibson (21. Dostál) - Saros, strely na bránku: 35:43.







San Jose Sharks - Florida Panthers 2:7 (2:3, 0:4, 0:0)



Góly: 7. Ceci (Walman), 8. Smith (Ferraro, Zetterlund) - 6. Schmidt, 15. Bennett (Greer, Mikkola), 18. Ekblad (Tkachuk), 23. Greer (Nosek), 26. Tkachuk (Barkov, Ekblad), 34. J. Boqvist (Lundell, Verhaeghe), 37. Reinhart (Tkachuk, Barkov). Brankári: Georgijev (24. Askarov) - Bobrovskij, strely na bránku: 23:32.







Vancouver Canucks - Washington Capitals 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 13. Hughes (Höglander, Hronek), 22. Hughes (Boeser, Hronek) - 53. Dubois (Protas, McMichael). Brankári: Lankinen - Lindgren, strely na bránku: 25:33.







Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 13:54 1 1 2 +2 2 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:41 0 2 2 +3 2 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:15 1 0 1 +1 3 0



Martin Fehérváry (Washington) 16:08 0 0 0 0 1 2



Erik Černák (Tampa Bay) 20:09 0 0 0 0 1 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 26. januára (TASR) - Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v noci na nedeľu v zámorskej NHL. Martin Pospíšil pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade Minnesoty 5:4 a ukončil tak 25-zápasový gólový pôst. Skóroval aj Tomáš Tatar, ktorý sa jedným presným zásahom podieľal na výhre New Jersey na ľade Montrealu 4:3 po predĺžení. V drese domácich Canadiens si pripísal Juraj Slafkovský dve asistencie, vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.Pospíšil zažil tretí dvojbodový zápas v sezóne, prvý od 12. októbra. V 33. minúte za stavu 1:1 poslal Calgary do vedenia, najprv nepremenil rýchly únik, ale akcia pokračovala strelou Andreja Kuzmenka, slovenský útočník si našiel odrazený puk a vychutnal si kľučkou domáceho brankára Marca-Andreho Fleuryho. Bol to jeho tretí gól v sezóne. Na konci druhej tretiny potom asistoval pri góle Rasmusa Anderssona na 3:1 pre Flames. "Dnes dal gól aj Pospíšil, čo sa dlhšie nestalo. Je pekné vidieť, keď sa presadia aj ďalší hráči a potiahnu, keď majú slabší večer Huberdeau a Kadri," povedal pre nhl.com tréner "plameňov" Ryan Huska. Kuzmenko strelil v zápase dva góly vrátane víťazného a pridal aj jednu asistenciu. Wild prehrali piaty z uplynulých šiestich duelov, nepomohli im ani tri asistencie Marca Rossiho. Pospíšil, ktorý predtým naposledy skóroval 23. novembra, odohral 14 minút, pripísal si aj dve strely na bránku, dva plusové body, jednu zblokovanú strelu a štyri bodyčeky.Tatar prispel k víťazstvu New Jersey svojím piatym gólom v sezóne, druhým za uplynulé tri zápasy. V 33. minúte tečoval strelu Dougieho Hamiltona, tú brankár Jakub Dobeš vyrazil pred seba, no slovenský krídelník zasunul puk pohotovo bekhendom do siete. V druhej tretine sa zrodili aj obe asistencie Slafkovského. Najprv asistoval pri zásahu Nicka Suzukiho, ktorým znížil na 1:2 pre Montreal. V útočnom pásme vybojoval puk pri mantineli, poslal ho na Colea Caufielda, ktorý nabil na gól kapitánovi "Habs". V 38. minúte mal Slafkovský prsty aj v druhom góle hostí, keď rozbehol rýchly výpad, ktorý zakončil presnou strelou Caufield. Prvý muž draftu 2022 zažil prvý dvojbodový zápas od 17. decembra. Darilo sa celému prvému útoku Montrealu, Suzuki zaznamenal gól a dve asistencie, Cole Caufield mal bilanciu 1+1. O triumfe Devils napokon rozhodol v predĺžení Jack Hughes. Slafkovský odohral 16 minút a 41 sekúnd aj so ziskom troch plusových bodov, vyslal dve strely na bránku, zaznamenal jeden blok a bodyček. Tatar si pripísal okrem gólu aj plusku, mal tri strely na bránku počas 10:15 min. na ľade. Dobeš vykryl 40 striel "diablov", ale prvýkrát v NHL vo svojom šiestom zápase pocítil chuť prehry. "Po prvej tretine, ktorú sme prehrali 0:2, som si povedal, že sa musím zlepšiť. Vyrovnali sme z 1:3 na 3:3, čo je pozitívne, ale musím chytať naplno celých 60 minút," poznamenal Dobeš. Devils zdolali Canadiens v deviatom vzájomnom zápase za sebou.Do zostavy Tampy Bay sa po štvorzápasovej absencii zavinenej zranením vrátil Erik Černák, hráči Lightning však prehrali v Detroite 0:2. Slovenský obranca odohral vyše 20 minút s dvoma strelami na bránku, zblokoval aj dve strely súpera. Cam Talbot chytil striel "bleskov", zaznamenal druhé čisté konto v sezóne a 33. v profiligovej kariére. Góly Red Wings strelili Marco Kasper a do prázdnej bránky Michael Rasmussen. Tampa vyšla naprázdno naposledy 14. novembra 2023, keď prehrala so St. Louis 0:5. Nikita Kučerov nebodoval prvýkrát po 11 zápasoch.V akcii bol aj Martin Fehérváry, ktorého Washington prehral vo Vancouveri 1:2. Oba góly Canucks strelil obranca a kapitán tímu Quinn Hughes, dve asistencie zaznamenal Filip Hronek. Za Capitals skorigoval prehru v tretej tretine Pierre-Luc Dubois. Fehérváry bol na ľade 16 minút a 6 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku, dva hity a zblokoval jeden pokus domácich. Washington prehral v riadnom hracom čase prvýkrát v tomto roku a prišiel o 12-zápasovú bodovú sériu. Víťazstvo Canucks vychytal Kevin Lankinen, fínsky brankár chytil 32 striel.Mikko Rantanen a Taylor Hall nastúpili prvýkrát po výmene za Carolinu, ale nebodovali a Hurricanes prehrali na ľade New Yorku Islanders 2:3 po predĺžení. V drese Colorada sa po trejde z Caroliny zasa premiérovo predstavil Martin Nečas, no do kanadského bodovania sa takisto nezapísal a tím z Denveru podľahol domácemu Bostonu 1:3. Úvodné dva góly Bruins dal Morgan Geekie, oba po prihrávke od Davida Pastrňáka, ktorý v samom závere spečatil skóre do prázdnej bránky.Dvanáste čisté konto v kariére zaznamenal brankár Dallasu Casey DeSmith, ktorý chytil 33 striel a pomohol k víťazstvu Stars v St. Louis 2:0. Góly hostí strelili v prvej tretine Jevgenij Dadonov a Esa Lindell. Blues neskórovali ani raz premiérovo v tejto sezóne.Kirill Marčenko rozhodol v predĺžení o víťazstve Columbusu nad Los Angeles 3:2. Ruský útočník sa stal prvým hráčom v histórii Blue Jackets, ktorý v každej z prvých troch sezón strelil 20 gólov. "Bol to gól v štýle Bobbyho Orra, ruská verzia Bobbyho Orra," povedal brankár Columbus Elvis Merzlikins. Ešte predtým mohol rozhodnúť Zach Werenski, ale z trestného strieľania neprekonal Darcyho Kuempera. Obranca Werenski však v zápase skóroval a bodoval v 19. domácom stretnutí za sebou.Edmonton zdolal Buffalo 3:2, keď dvakrát skóroval Ryan Nugent-Hopkins a raz bývalý hráč Sabres Jeff Skinner. Ottawa pokorila v "bitke o Ontário" Toronto 2:1, víťazný gól strelil v 51. minúte Shane Pinto. Anaheim si poradil s Nashvillom 5:2 a zastavil päťzápasovú sériu Predators. Dvakrát sa presadil Mason MacTavish, ktorý strelil päť gólov v posledných troch dueloch. Útočník "predátorov" Filip Forsberg zaznamenal dve asistencie, ale neskóroval prvýkrát po siedmich zápasoch. Florida vyhrala v San Jose 7:2, obranca Aaron Ekblad oslávil návrat do zostavy po sedemzápasovej absencii gólom a asistenciu. Sharks prehrali šiestykrát v rade.