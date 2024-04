M. Pospíšil chce reprezentovať Slovensko na tohtoročných MS v Česku

Calgary 19. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil z Calgary Flames bude reprezentovať Slovensko na tohtoročných majstrovstvách sveta v Prahe a Ostrave. Dvadsaťštyriročný útočník to uviedol na piatkovej posezónnej tlačovej konferencii svojho zámorského klubu. Na sociálnej sieti X o tom informoval kanadský novinár Wes Gilbertson.



Zo slovenských hráčov v NHL už predtým potvrdili štart na šampionáte aj útočník Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens a obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils.



Pospíšil odohral vo svojej premiérovej sezóne v zámorskej profilige v drese Calgary 63 zápasov a nazbieral v nich 24 bodov (8+16). So 107 trestnými minútami bol deviaty najtrestanejší hráč súťaže. Jeho tím sa neprebojoval do play off. Slovensko v minulosti reprezentoval na svetových šampionátoch do 18 i do 20 rokov.