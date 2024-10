Pospíšil prihral na víťazný gól Calgary v Edmontone

NHL - výsledky:



Winnipeg - Minnesota 2:1 pp, Dallas - Seattle 2:0, Edmonton - Calgary 1:4, Vegas - Anaheim 3:1



New York 14. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil asistoval na víťazný gól hráčov Calgary, ktorí v noci na pondelok vyhrali na ľade Edmontonu 4:1. Bodoval aj v treťom zápase novej sezóny NHL a na konte má päť bodov za gól a štyri asistencie. Flames zvíťazili vo všetkých troch dueloch, finalista vlaňajšej sezóny Edmonton naopak začal ročník troma prehrami so skóre 3:15 a je na poslednom mieste v Západnej konferencii.Pospíšil nastúpil na centri tretej formácie s Jonathanom Huberdeauovom a Anthonym Manthom, ktorý v 48. minúte dorazil jeho strelu za chrbát brankára Stuarta Skinnera. Calgary prehrávalo od 2. minúty 0:1, keď Jaff Skinner strelil svoj prvý gól v drese Oilers. Flames vyrovnali v prostrednej časti na 1:1 a troma gólmi v tretej tretine zavŕšili tretie víťazstvo v sezóne. Pospíšil sa prezentoval aj piatimi hitmi, čo bolo najviac zo všetkých hráčov a odohral 13:48 minúty. Jeho krajan Samuel Honzek začal duel na ľavom krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom. Nebodoval ani vo svojom treťom zápase nováčikovskej sezóny, mal v ňom dve strely na bránku a na ľade strávil celkovo 11:24 minút.Flames patria k piatim tímom Západnej konferencie, ktoré zvíťazili vo všetkých troch stretnutiach doterajšieho priebehu sezóny. V priebežnej tabuľke sú za jej lídrom Winnipegom a pred Vegas a Dallasom. Tieto tri tímy triumfovali aj v noci na pondelok.Jets potvrdili výbornú defenzívu a Minnesotu zdolali na domácom ľade 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v presilovke Kyle Connor. Kapitán Mark Scheifele skóroval vo všetkých troch dueloch sezóny a so šiestimi bodmi za štyri góly a dve asistencie je na druhom mieste kanadského bodovania súťaže. Winnipeg inkasoval v troch dueloch iba dva góly.Spoľahlivou defenzívou sa v úvode ročníka prezentuje aj Dallas, ktorý v troch zápasoch dostal iba tri góly. V nočnom stretnutí proti Dallasu zvíťazil 2:0. Brankár Casey DeSmith zneškodnil všetkých 25 striel hostí a nadviazal na kolegu Jakea Ottingera, ktorý si udržal čisté konto v predošlom súboji s New Yorkom Islanders (3:0). Stars strelili oba góly proti Kraken v rozpätí 14 sekúnd 17. minúty, keď sa presadili Sam Steel a Wyatt Johnston.Plný počet bodov majú aj hráči Vegas, ktorí zvíťazili v úvodných troch zápasoch v riadnom hracom čase. Úspešný vstup do sezóny podčiarkli proti Anaheimu, ktorý doma zdolali 3:1, čím zavŕšili trojzápasovú sériu domácich duelov. Víťazný gól strelil v presilovke v 48. minúte Tomáš Hertl, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne.