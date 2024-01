Pospíšil pripravil gól Kadrimu: Snažím sa využívať svoju rýchlosť

Calgary 17. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa v noci na stredu zaskvel v NHL ukážkovou asistenciou, ktorou pomohol Calgary k víťazstvu nad Arizonou 3:2 po predĺžení. V 50. minúte nabral v strednom pásme rýchlosť, po pravej strane prekorčuľoval obrancu Troya Stechera a efektnou prihrávkou jednou rukou pripravil gól Nazemovi Kadrimu. Pripísal si 11. bod v prebiehajúcej sezóne NHL, po 32 dueloch má bilanciu 4+7.



"Snažím sa využívať svoju rýchlosť zakaždým, keď sa mi naskytne príležitosť. Tlačil som sa k bránke, videl som, ako sa k nej blíži ´Kad´. Nemal som veľa priestoru, aby som chytil hokejkou oboma rukami, tak som sa snažil prihrať jednou. Podarilo sa mu puk dostať do bránky, čo bolo skvelé," opísal Pospíšil moment, ktorý znamenal vyrovnanie na 2:2. Dvadsaťštyriročného útočníka pochválil aj autor gólu Kadri: "Predviedol skvelú akciu. Rýchlosť je jeden z jeho najsilnejších atribútov. Bol schopný mi to naservírovať rovno predo mňa. Urobil to výborne. Samozrejme, bol to dôležitý gól, veľmi emotívny a pre nás veľmi cenný, vďaka nemu sme sa vrátili do hry."



Pospíšil je známy tvrdou hrou, v druhej tretine však sám inkasoval tvrdý hit od jedného z protihráčov. Dokázal sa z neho rýchlo otriasť: "Myslím si, že to bol dobrý, čistý hit. Treba to vedieť prijať. Niekedy sa mi to aj páči, napríklad dnes ma to naštartovalo. Potom som aj ja rozdal pár bodyčekov. Iste, musím byť opatrný pri mojich zraneniach, ale rád hrám fyzickým štýlom, je to súčasť mojej hry."



Flames prehrávali ešte v tretej tretine 0:2, no v závere vygradovali svoj výkon a dokázali aj zásluhou Pospíšila vyrovnať. V predĺžení rozhodol o ich triumfe Jegor Šarangovič. Bieloruský útočník sa presadil v početnej výhode nekompromisným švihom. "Nemali sme dobrý štart. Snažili sme sa však držať našej hry. Ak chcete zvíťaziť, musíme hrať naplno celých 60 minút. Dostali sme zápas do predĺženia, v ktorom sa blysol ´Sharky´ fantastickou strelou. Myslím si, že sme podali skvelý tímový výkon," dodal vo videu na klubovom webe Pospíšil, ktorý nastúpil na krídle tretieho útoku a počas 14:39 min. vyslal jednu strelu na bránku. Z predĺženia víťaznej šnúry na štyri zápasy sa tešil aj jeho spoluhráč Adam Ružička, ktorý ako center štvrtého útoku "plameňov" odohral 9:19 min.