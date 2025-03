Pospíšil prispel asistenciou k víťazstvu Calgary nad New Jersey

NHL - výsledky:



Columbus - Florida 0:1 pp, New Jersey - Calgary 3:5 /M. POSPÍŠIL 0+1 za hostí/, NY Rangers - Toronto 3:4, Ottawa - Colorado 1:5, Washington - Philadelphia 3:2, NY Islanders - Montreal 4:3 pp, St. Louis - Vancouver 4:3 pp, Dallas - Tampa Bay 2:3 pp a sn, Nashville - Anaheim 1:4, Chicago - Los Angeles 1:3, Edmonton - Winnipeg 3:4 pp, Utah - Buffalo 5:2, Vegas - Boston 5:1, San Jose - Carolina 1:3



New York 21. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade New Jersey 5:3. Dvadsaťpäťročný útočník nastúpil na pravom krídle elitného útoku Flames, odohral 15:18 min a vyslal štyri strely na bránku Devils. V drese "diablov" nebodovali jeho krajania útočník Tomáš Tatar (11:36 min) a obranca Šimon Nemec (9:31 min).Calgary v stretnutí troch Slovákov prehrávalo po dvoch tretinách 1:3, no v treťom dejstve strelilo štyri góly. Svoj tím naštartoval za otočkou Connor Zary, ktorý si pri rotácii v útočnom pásme vymenil puk s Pospíšilom a švihom prekonal Jacoba Markströma. Švédsky brankár inkasoval ešte trikrát, v 56. minúte vyrovnal na 3:3 ruský obranca Daniil Miromanov, víťazný presný zásah zaznamenal o 60 sekúnd neskôr útočník Jonathan Huberdeau. Nazem Kadri pridal v záverečnej minúte poistku do prázdnej brány. Pre Pospíšila to bola 19. gólová prihrávka v prebiehajúcej sezóne, dovedna má aj so štyrmi presnými zásahmi na konte 23 bodov.Z víťazstva sa tešila dvojica slovenských obrancov Erik Černák v drese Tampy Bay a Martin Fehérváry hrajúci za Washington. Černák odohral 18:48 min a pripísal si jeden plusový bod pri triumfe Lightning na ľade Dallasu 3:2 po samostatných nájazdoch. Capitals uspeli doma proti Philadelphii v riadnom hracom čase 3:2. Gól s poradovým číslom 888 dal ruský útočník Alexander Ovečkin. Na prekonanie historického zápisu Waynea Gretzkého mu chýba už len sedem presných zásahov.Dôležitý duel prehrali hráči Montrealu na ľade NY Islanders (3:4 po predĺžení). Bodovo naprázdno v ňom vyšiel slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý odohral za Canadiens bez štyroch sekúnd 20-minútovú porciu na ľade. Dvadsaťročný krídelník bol jedným z najaktívnejších strelcov "Habs" s piatimi strelami na bránku. Kanadský tím si napriek tomu ziskom bodu pomohol v boji druhú divokú kartu vo Východnej konferencii. Pred NY Rangers, ako aj NY Islanders majú dvojbodový náskok.Edmonton nastúpil bez zraneného útočníka Leona Draisaitla. V noci na piatok Oilers prehrali doma s Winnipegom 3:4 po predĺžení, no utrpeli aj ďalšiu výraznú stratu. V predĺžení museli hrať bez kapitána Connora McDavida, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela počas druhej tretiny. Nedochytal ani brankár "olejárov" Stuart Skinner, ktorý opustil bránkovisko v závere tretieho dejstva na základe protokolu o otrasoch mozgu po zrážke v bránkovisku s útočníkom Jets Gabrielom Vilardim. Triumf lídra Západnej konferencie zariadil v extračase Kyle Connor. Pred odchodom z ľadu si McDavid pripísal asistenciu a natiahol svoju bodovú sériu na 13 zápasov, čím dosiahol na 90 bodov v tejto sezóne. Správy o jeho zdravotnom stave bezprostredne po skončení duelu nemal ani tréner Kris Knoblauch.