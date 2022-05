Pospíšil prispel asistenciou k výhre Stocktonu v divíznom finále

New York 24. mája (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel jednou asistenciou k suverénnemu víťazstvu Stocktonu Heat nad Coloradom Eagles 5:0 v prvom zápase série 3. kola play off AHL.



Dvadsaťdvaročný útočník sa vrátil do zostavy Heat a v 25. minúte asistoval pri prvom góle domácich z hokejky Justina Kirklanda. Bol to jeho prvý bod v iba druhom štarte v tohtoročných bojoch o Calderov pohár. Stockton sa vo finále Pacifickej divízie ujal vedenia v sérii hranej na tri víťazstvá, druhý zápas je na programe v noci na stredu.