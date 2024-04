Pospíšil prispel asistenciou k výhre Calgary nad Arizonou 6:5

NHL - výsledky:



St. Louis Blues - Seattle Kraken 4:1,

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 4:3 pp,

Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2:4,

Calgary Flames - Arizona Coyotes 6:5

tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Vegas Golden Knights



New York 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel jednou asistenciou k výhre Calgary Flames v nočnom zápase zámorskej NHL nad Arizonou Coyotes 6:5. Dvadsaťštyriročný útočník odohral 12:31 minúty a do štatistík si pripísali aj jeden plusový bod, dve trestné minúty, štyri strely na bránku a šesť bodyčekov. Hráči Vegas zvíťazili nad Coloradom 4:3 po predĺžení, Carolina vyhrala v Chicagu 4:2 a pripísala si piaty triumf v sérii.Pospíšil nazbieral v 61 stretnutiach prebiehajúcej sezóny dokopy 23 bodov za osem gólov a 15 asistencií. Na konte má aj 101 trestných minút a trinásť plusových bodov. Calgary sa počas celého stretnutia doťahovalo na súpera. Do tretej tretiny išlo za stavu 4:5, no potom rozhodol jeho najproduktívnejší hráč Nazemi Kadri, ktorý v 42. minúte vyrovnal a o štyri neskôr upravil na konečných 6:5. V tomto ročníku nazbieral 74 bodov (29+45).Carolina vďaka triumfu v Chicagu zostala v hre o víťazstvo vo Východnej konferencii. Z druhého miesta stráca na vedúcich New York Rangers jeden bod, oba tímy odohrajú do konca základnej časti ešte jeden duel. Colorado prehralo štvrtý z uplynulých piatich zápasov a v prvom kole play off narazí na Winnipeg Jets. V Centrálnej divízii stráca na svojho súpera jeden bod a o tom, kto bude mať východu domáceho prostredia v úvode série, rozhodnú záverečné zápasy základnej časti. Colorado viedlo po dvoch tretinách nad Vegas 3:0, no domáci dokázali v tretej vyrovnať a v predĺžení im zaistil triumf český útočník Tomáš Hertl.Hokejisti St. Louis zvíťazili nad Seattlom 4:1. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Blues si poistili deviatu priečku v Západnej konferencii, no postúpiť do play off už nemôžu, jedenásty Kraken stratil postupovú šancu už dávnejšie.