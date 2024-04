Pospíšil prispel k triumfu, MacKinnon prekonal rekord Šťastného

NHL - výsledky:



Minnesota - Seattle 3:4,

Winnipeg - Vancouver 4:2,

Calgary - San Jose 5:1

/POSPÍŠIL za domácich 0+1/,

Colorado - Edmonton 5:1,

Vegas - Anaheim 1:4,

Los Angeles - Chicago 5:4 pp

postupujúci do play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, New York Islanders, Washington Capitals



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Vegas Golden Knights



dvojice 1. kola play off:



Východná konferencia:



Florida - Tampa Bay

Boston - Toronto

New York Rangers - Washington

Carolina - New York Islanders







Západná konferencia:



Winnipeg - Colorado

Vancouver - Nashville

Dallas - Vegas

Edmonton - Los Angeles

New York 19. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v záverečnú noc základnej časti NHL pripísal asistenciu, ktorou prispel k víťazstvu Calgary nad San Jose 5:1. V akcii bol aj Tomáš Tatar, útočník Seattlu nebodoval, jeho tím vyhral v noci na piatok na ľade Minnesoty 4:3. Nathan MacKinnon zaznamenal dve asistencie vo víťaznom dueli s Edmontonom (5:1), centrovi Colorada nestačili, aby dostihol lídra produktivity Nikitu Kučerova, ale pomohli mu k vytvoreniu nového klubového rekordu, so 140 bodmi prekonal zápis Petra Šťastného. Záverečná noc určila posledné dve dvojice play off, v 1. kole sa Dallas stretne s obhajcom titulu Vegas a Edmonton narazí na Los Angeles.Pospíšil prihral v 26. minúte na gól Kevinovi Rooneymu, ktorý strelou z medzikružia zvýšil na 4:0 pre Calgary. Pre slovenského krídelníka to bola 16. asistencia v sezóne, základnú časť tak zakončil ziskom 24 bodov (8+16) v 63 dueloch. V zápase si počas 13:20 minút na ľade pripísal aj tri strely na bránku, inkasoval štyri trestné minúty, rozdal tri bodyčeky a zaznamenal plusový bod.Seattle ukončil štvorzápasovú sériu prehier triumfom 4:3 nad domácou Minnesotou. Dvoma gólmi v oslabení k tomu pomohol Yanni Gourde. Tatar prvýkrát od 24. marca odohral dva zápasy za sebou, počas 12:09 min. vyslal dve strely na bránku.Colorado si poradilo s Edmontonom 5:1. Oilers nechali odpočívať najväčšie hviezdy Connora McDavida a Leona Draisaitla, pred play off oddychovali aj Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins, Evander Kane, Evan Bouchard či Mattias Ekholm. Dvomi gólmi sa pod triumf Avalanche podpísal Valerij Ničuškin. Dve asistencie si pripísal Nathan MacKinnon, čo už mu však nestačilo, aby dostihol lídra ligovej produktivity Nikitu Kučerova. Za krídelníkom Tampy Bay zaostal v konečnom poradí o štyri body. Jeho 140 bodov (51+89) je však nový rekord organizácie, prekonal zápis legendárneho slovenského útočníka Petra Šťastného, ktorý získal 139 bodov v sezóne 1981/1982 v čase, keď ešte klub sídlil v Quebecu pod názvom Nordiques.Frank Vatrano pomohol hetrikom k triumfu Anaheimu na ľade Vegas 4:1. Prehra Golden Knights a víťazstvo Los Angeles nad Chicago (5:4 pp) znamenali, že obhajca titulu si neudržal tretiu priečku v Pacifickej divízii a prepustil ju Kings. Tí sa tak v 1. kole play off stretnú s druhým Edmontonom. Vegas ako držiteľ druhej voľnej karty narazí na Dallas, víťaza Západnej konferencie.