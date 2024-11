Pospíšil reaguje na krízu: Musím robiť to, čo je moja najsilnejšia zbr

Calgary 17. novembra (TASR) - Martin Pospíšil nehľadá výhovorky a v hodnotení svojich výkonov v posledných zápasoch NHL je na seba tvrdý. Slovenský útočník Calgary Flames začal sezónu skvele, v prvých troch dueloch strelil gól a pridal štyri asistencie, ale v posledných 15 zápasoch vyšiel naprázdno.



Pospíšil vie, že potrebuje pre tím v ofenzíve spraviť viac a musí sa vyvarovať zbytočných vylúčení. Dvadsaťštyriročný útočník už prežil v kariére aj ťažšie obdobie, keď ho trápili časté zranenia a nechýbalo veľa, aby musel kariéru ukončiť ako hráč nižších súťaží. V minulej sezóne ale dostal šancu v NHL a okamžite zaujal. "Nie vždy to bude jednoduché a nie vždy to pôjde tak, ako by ste chceli," povedal Pospíšil pre Postmedia. "Snažím sa tvrdo pracovať a dostať sa späť tam, kde som bol predtým. Prežil som ťažké chvíle a bolo to oveľa horšie ako toto. Musím vybehnúť na ľad, mať čistú hlavu tak ako som to urobil minulý rok. Chcem sa vrátiť k tomu, čo je moja najsilnejšia zbraň," dodal slovenský hokejista.



V poslednom zápase, v ktorom Flames zdolali Nashville 2:0, síce Pospíšil nebodoval, ale podal dobrý výkon. Zaznamenal štyri strely na bránku a štyri hity. "V úvode zápasu bol náš najlepší hráč. Korčuľoval, využíval svoju rýchlosť a dobre napádal. Na jednej strane zakončil a následne bol prvý späť a obral súpera o puk. To je to, čo od neho potrebujeme," chválil výkon Slováka tréner Ryan Huska. Pospíšil sa v tomto zápase vrátil na krídlo s centrom Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom.



Pospíšil dostal prvýkrát pozvánku do NHL približne pred rokom a okamžite sa stal miláčikom publika pre svoju rýchlosť a agresívnu hru. V tejto sezóne je to pre slovenského reprezentanta, ktorý tento týždeň oslávi 25. narodeniny, o niečo smutnejší príbeh. Pospíšil vedie tímovú štatistiku hitov s počtom 53, ale nedokáže vybojovať toľko pukov a strhnúť momentum na stranu svojho tímu ako v minulosti. Na otázku, či si veci až príliš nepripúšťa, odpovedal slovenský hokejista súhlasne. "Keď trpí tím, tak trpím aj ja. Keď spravíte chybu, tak sa snažíte nad tým premýšľať a nabudúce to spraviť lepšie. Je to proces učenia, v kariére budú vždy vzostupy aj pády. Prežil som toho veľa a verím, že je len otázka času, keď sa vrátim späť k svojej hre a prídu aj nejaké body," uzavrel Pospíšil. Flames v noci na stredu privítajú doma New York Islanders.