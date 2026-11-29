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Pospíšil rozdal pri návrate deväť hitov: Som šťastný, že som späť
Dvadsaťsedemročný slovenský útočník sa po zápase v obsiahlom rozhovore pre Erica Francisa zo sportsnet.ca vrátil aj k zákroku obrancu Blackhawks.
Autor TASR
New York 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa úspešne vrátil do zostavy Calgary Flames. Po tvrdom a nebezpečnom hite Wyatta Kaisera z Chicaga vynechal tri zápasy NHL, do akcie sa vrátil v noci na nedeľu na ľade New Yorku Rangers. Flames síce prehrali 0:1, ale Pospíšil hýril aktivitou, keď rozdal deväť hitov.
Dvadsaťsedemročný slovenský útočník sa po zápase v obsiahlom rozhovore pre Erica Francisa zo sportsnet.ca vrátil aj k zákroku obrancu Blackhawks. Pospíšil si spomína, ako sa pozrel dole, videl spoluhráča Ryana Stromea korčuľovať pred sebou a bál sa, že pukom zachytí jeho korčuľu. Potom v zlomku sekundy pocítil náraz ramena Kaisera do hlavy. „Zrazu len vyskočil,“ spomínal Pospíšil a prvýkrát opísal zrážku spred týždňa, po ktorej zostal ležať na ľade a fanúšikovia Flames sa obávali najhoršieho - ďalšieho otrasu mozgu, možného šiesteho. „Bolela ma strana hlavy, veľmi ma bolel krk, takže som sa nemohol pozerať doľava ani doprava,“ dodal.
Po čase strávenom u lekárov však začal cítiť úľavu, vedel, že to nebude také zlé ako v minulosti. „Už som mal niekoľko otrasov mozgu, takže viem, aké to je. Keď som bol s lekárom v miestnosti, po asi 10 alebo 15 minútach som vedel, že nemám symptómy ako pri otrase mozgu,“ pokračoval slovenský hokejista. Nemal problém s citlivosťou na svetlá ani hudbu, ako to zažíval pri predchádzajúcich otrasoch mozgu.
Nasledujúce ráno prinieslo ešte lepšie správy. „Keď som sa zobudil, aj keď som cítil niečo iné, nebola to moja hlava, takže som bol šťastný. Hneď som vedel, že to nebude nadlho," dodal. Väčšinu týždňa teda strávil v Calgary, zatiaľ čo jeho spoluhráči odišli na trip na východ Kanady a USA. Pospíšil vynechal zápasy v Ottawe, v Pittsburghu a na ľade New Jersey, ale potom sa pridal k tímu a v Madison Square Garden proti Rangers už nastúpil.
Kaiser sa Pospíšilovi neozval a ani sa za zákrok neospravedlnil, čo len potvrdzuje teóriu, že Blackhawks nezabudli, keď slovenský útočník v januári 2025 tvrdo narazil vtedajšieho hráča Chicaga Taylora Halla. Napriek všetkému sa Pospíšil na Kaisera nehnevá. „,Myslím si, že to bola smola, dostal som sa do zlej situácie. Bol to úder do hlavy a myslím si, že sa z toho poučí a pôjde ďalej“ dodal Pospíšil, ktorý si je vedomý svojej vlastnej reputácie tvrdého hráča: „Ak hráte ako ja a každý večer rozdáte pár hitov, tak musíte pripravený, pretože vás súperi chcú trafiť.“ Kaisera suspendovala NHL na tri zápasy.
Pospíšil po návrate na ľad patril k najlepším hráčom Flames, hoci jeho tím po góle Noaha Labu prehral s Rangers 0:1. Slovenský útočník zaznamenal deväť hitov, čo je jeho sezónne maximum. „Bolo pekné vidieť Martyho späť ako Martyho,“ povedal tréner Ryan Huska. „Bol vynikajúci. Mal deväť hitov a to je na chlapa, ktorý sa vrátil, pôsobivé. Odviedol naozaj dobrú prácu.“
Pospíšilov efekt prináša energiu a fyzickú hru, ktorá dokáže zmeniť tempo zápasu, čo Flames chýbalo. Jeho absencia bola frustrujúca aj preto, koľko času v minulej sezóne vynechal pre zranenia. Odohral v nej len 22 zápasov. „Minulý rok som bol takmer celú sezónu zranený. Som šťastný, že to teraz nebola dlhšia absencia. Bolo to len zápasov, ktoré som vynechal a teším sa, že tu môžem byť, hrať a cítim sa zdravý.“
Do akcie sa mohol teoreticky vrátiť aj skôr, ale lekári Flames vzhľadom na jeho anamnézu nechceli riskovať. „Niekedy sa príznaky môžu objaviť o dva, tri dni neskôr. Toho sa lekár obával. Povedal mi, že keď sa po dvoch, troch dňoch budem cítiť dobre, tak sa môžem pridať k tímu," vysvetlil. Flames prehrali na tripe tri zo štyroch zápasov, pred návratom domov ešte odohrajú v noci na stredu duel v Detroite.
Dvadsaťsedemročný slovenský útočník sa po zápase v obsiahlom rozhovore pre Erica Francisa zo sportsnet.ca vrátil aj k zákroku obrancu Blackhawks. Pospíšil si spomína, ako sa pozrel dole, videl spoluhráča Ryana Stromea korčuľovať pred sebou a bál sa, že pukom zachytí jeho korčuľu. Potom v zlomku sekundy pocítil náraz ramena Kaisera do hlavy. „Zrazu len vyskočil,“ spomínal Pospíšil a prvýkrát opísal zrážku spred týždňa, po ktorej zostal ležať na ľade a fanúšikovia Flames sa obávali najhoršieho - ďalšieho otrasu mozgu, možného šiesteho. „Bolela ma strana hlavy, veľmi ma bolel krk, takže som sa nemohol pozerať doľava ani doprava,“ dodal.
Po čase strávenom u lekárov však začal cítiť úľavu, vedel, že to nebude také zlé ako v minulosti. „Už som mal niekoľko otrasov mozgu, takže viem, aké to je. Keď som bol s lekárom v miestnosti, po asi 10 alebo 15 minútach som vedel, že nemám symptómy ako pri otrase mozgu,“ pokračoval slovenský hokejista. Nemal problém s citlivosťou na svetlá ani hudbu, ako to zažíval pri predchádzajúcich otrasoch mozgu.
Nasledujúce ráno prinieslo ešte lepšie správy. „Keď som sa zobudil, aj keď som cítil niečo iné, nebola to moja hlava, takže som bol šťastný. Hneď som vedel, že to nebude nadlho," dodal. Väčšinu týždňa teda strávil v Calgary, zatiaľ čo jeho spoluhráči odišli na trip na východ Kanady a USA. Pospíšil vynechal zápasy v Ottawe, v Pittsburghu a na ľade New Jersey, ale potom sa pridal k tímu a v Madison Square Garden proti Rangers už nastúpil.
Kaiser sa Pospíšilovi neozval a ani sa za zákrok neospravedlnil, čo len potvrdzuje teóriu, že Blackhawks nezabudli, keď slovenský útočník v januári 2025 tvrdo narazil vtedajšieho hráča Chicaga Taylora Halla. Napriek všetkému sa Pospíšil na Kaisera nehnevá. „,Myslím si, že to bola smola, dostal som sa do zlej situácie. Bol to úder do hlavy a myslím si, že sa z toho poučí a pôjde ďalej“ dodal Pospíšil, ktorý si je vedomý svojej vlastnej reputácie tvrdého hráča: „Ak hráte ako ja a každý večer rozdáte pár hitov, tak musíte pripravený, pretože vás súperi chcú trafiť.“ Kaisera suspendovala NHL na tri zápasy.
Pospíšil po návrate na ľad patril k najlepším hráčom Flames, hoci jeho tím po góle Noaha Labu prehral s Rangers 0:1. Slovenský útočník zaznamenal deväť hitov, čo je jeho sezónne maximum. „Bolo pekné vidieť Martyho späť ako Martyho,“ povedal tréner Ryan Huska. „Bol vynikajúci. Mal deväť hitov a to je na chlapa, ktorý sa vrátil, pôsobivé. Odviedol naozaj dobrú prácu.“
Pospíšilov efekt prináša energiu a fyzickú hru, ktorá dokáže zmeniť tempo zápasu, čo Flames chýbalo. Jeho absencia bola frustrujúca aj preto, koľko času v minulej sezóne vynechal pre zranenia. Odohral v nej len 22 zápasov. „Minulý rok som bol takmer celú sezónu zranený. Som šťastný, že to teraz nebola dlhšia absencia. Bolo to len zápasov, ktoré som vynechal a teším sa, že tu môžem byť, hrať a cítim sa zdravý.“
Do akcie sa mohol teoreticky vrátiť aj skôr, ale lekári Flames vzhľadom na jeho anamnézu nechceli riskovať. „Niekedy sa príznaky môžu objaviť o dva, tri dni neskôr. Toho sa lekár obával. Povedal mi, že keď sa po dvoch, troch dňoch budem cítiť dobre, tak sa môžem pridať k tímu," vysvetlil. Flames prehrali na tripe tri zo štyroch zápasov, pred návratom domov ešte odohrajú v noci na stredu duel v Detroite.