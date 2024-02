Pospíšil s gólom a triumfom, Seattle s Tatarom podľahol Minnesote 2:5

NHL - výsledky:



Los Angeles - Anaheim 3:2 pp a sn,

Edmonton - Calgary 3:6 /M. POSPÍŠIL 1+0/,

San Jose - Nashville 2:4,

Seattle - Minnesota 2:5,

Carolina - Dallas 1:2,

Colorado - Toronto 3:4,

Ottawa - Vegas 4:3 pp a sn,

Vancouver - Boston 3:2 pp,

Florida - Washington 3:2 pp,

Detroit - St. Louis 6:1,

New Jersey - Montreal 4:3 /Š. NEMEC 0+1/,

New York Islanders - Tampa Bay 2:4

New York 25. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na nedeľu gól v zápase zámorskej NHL. Prispel tak k víťazstvu svojho Calgary, ktoré vyhralo na ľade Edmontonu 6:3. Jeho krajan Tomáš Tatar nastúpil za Seattle v štvrtej formácii a nebodoval, jeho tím prehral s Minnesotou 2:5.Pospíšil tak získal pätnásty bod v sezóne a strelil šiesty gól. Okrem presného zásahu rozdal šesť hitov, čo bolo v podaní útočníka najviac spomedzi všetkých hráčov v zápase. Na ľade bol 12:24 minúty. Tatar ukončil duel s dvoma mínuskami a štyrmi hitmi, na ľade strávil 12:15 minúty.New York Rangers vyhral na ľade Philadelphie 2:1. Dosiahol tak desiate víťazstvo za sebou a vyrovnal klubový rekord. Na ľade Colorada sa zas blysol hetrikom Tyler Bertuzzi, ktorý prispel k triumfu svojho Toronta v pomere 4:3."Jazdcov" podržal v stretnutí brankár Igor Šesťorkin s 39 úspešnými zákrokmi a o víťazný gól sa postaral v 47. minúte Matthew Rempe. Na ľade pritom strávil len 5:16 minúty a presný zásah bol preňho prvý kanadský bod v kariére. Jeho klub vyhral desať zápasov v rade naposledy v roku 1973 a predtým na prelome rokov 1939 a 1940.Toronto zvíťazilo siedmykrát za sebou a okrem Bertuzziho zaznamenal tri kanadské body aj William Nylander s troma asistenciami. Rovnaký zápis mal za domácich aj hviezdny Nathan MacKinnon, ktorý sa podieľal na každom góle a bodoval v 28. zápase na domácom ľade za sebou.Ešte v sobotu večer boli v akcii ďalší traja Slováci. V zápase New Jersey a Montrealu (4:3) sa stretli Šimon Nemec a Juraj Slafkovský. Za Tampu Bay, ktorá vyhrala na ľade New Yorku Islanders 4:2, zas nastúpil ich krajan Erik Černák.Nemec prispel k víťazstvu asistenciou, Slafkovský nebodoval. Obranca Devils hral v sobotu v druhej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom a na ľade strávil 16:37 minúty. Ako jediní v zápase si pripísali po tri plusové body Išlo o druhý súboj v prebiehajúcej sezóne, v ktorom proti sebe nastúpili dvaja najvyššie draftovaní Slováci. Tampa ukončila sériu troch prehier, Černák sa do kanadského bodovania nezapísal.