Pospíšil s gólom, Fehérváry prispel asistenciou k triumfu Washingtonu

NHL - výsledky:



Buffalo - Minnesota 3:2,

Florida - Carolina 5:2,

New Jersey - Washington 2:4 /FEHÉRVÁRY za hostí 0+1/,

Toronto - Calgary 5:4 pp a sn /POSPÍŠIL za hostí 1+0/,

Anaheim - Philadelphia 3:6,

Vegas - San Jose 5:0

New York 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na sobotu v zámorskej NHL svoj druhý gól v sezóne. Calgary však v zostave aj s Adamom Ružičkom prehralo na ľade Toronta 4:5 po nájazdoch. Martin Fehérváry prispel asistenciou k triumfu Washingtonu proti New Jersey 4:2, no v zápase utrpel zranenie v dolnej časti tela a v tretej tretine nenastúpil.Tréner Ryan Huska zaradil Pospíšila opäť do tretej formácie a v 44. minúte vyrovnal na 4:4. Slovenský útočník najprv vybojoval puk za bránkou Josepha Wolla a o niekoľko sekúnd neskôr sa presadil dorážkou. Nastúpil vo svojom treťom stretnutí a zaznamenal už druhý presný zásah. Pospíšil celkovo odohral 12:50 minúty a okrem gólu si pripísal aj dve strely, päť hitov a plusový bod. Ružička ako center štvrtého útoku odohral 10:23 minúty a dosiahol rovnako jednu "plusku". Flames prehrali po dvoch triumfoch, ale získali bod. V drese domácich sa blysol William Nylander dvoma gólmi a asistenciou a natiahol svoju bodovú sériu od začiatku sezóny už na 14 zápasov. Max Domi rozhodol o víťazstve Maple Leafs v piatej sérii nájazdov.Obranca Fehérváry bodoval v druhom stretnutí za sebou a opäť si pripísal asistenciou, keď prihral Beckovi Malenstynovi. Pre kanadského útočníka to bol prvý gól v sezóne. Slovenský bek nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals so skúseným Johnom Carlsonom, ale strávil na ľade len 10:40 minúty, počas ktorých zaznamenal dve strely, jeden hit a dva plusové body. V ďalšom priebehu sa však zranil v dolnej časti tela. Tréner Spencer Carbery po stretnutí neuviedol žiadne informácie k zdravotnému stavu Slováka. Ruský útočník Jevgenij Kuznecov v drese hostí strelil dva góly. Dva body si pripísal aj Tom Wilson (0+2) a Nicolas Aube-Kubel. Washington dosiahol piate víťazstvo z uplynulých siedmich duelov, New Jersey prehralo druhýkrát v rade.Lotyšský obranca Uvis Balinskis zaznamenal svoj prvý gól v profilige. Aj vďaka jeho presnému zásahu Florida zdolala Carolinu 5:2. Matthew Tkachuk a Carter Verhaeghe dosiahli zhodne gól a asistenciu. Dvoma bodmi sa prezentoval aj kapitán Aleksander Barkov (1+1) a Sam Reinhart (0+2). Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý prišiel k Hurricanes na skúšku, zatiaľ iba trénuje s tímom a nebol na zápasovej súpiske. Medzi žŕdkami sa predstavil Fín Antti Raanta, náhradníkom bol Piotr Kočetkov.