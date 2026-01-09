< sekcia Šport
Pospíšil sa blysol gólmi aj asistenciami pri víťazstve Komety Brno
Skórovali aj dvaja Slováci v drese Olomoucu, ktorý na domácom ľade zdolal Třinec 4:1 a ukončil mu sériu piatich víťazstiev.
Autor TASR
Praha 9. januára (TASR) - Slovenský hokejista Kristián Pospíšil pomohol dvoma gólmi a dvoma asistenciami Brnu zdolať posledný Litvínov 7:2 v piatkovom dueli 40. kola českej extraligy. Na ukončení šesťzápasovej série prehier Komety sa podieľal presným zásahom do brány krajana Mateja Tomeka aj Lukáš Cingel a Andrej Kollár prispel dvomi asistenciami. Za Vervu si pripísali po asistencii Matúš Sukeľ a Maxim Čajkovič.
Skórovali aj dvaja Slováci v drese Olomoucu, ktorý na domácom ľade zdolal Třinec 4:1 a ukončil mu sériu piatich víťazstiev. Do streleckej listiny sa zapísali Silvester Kusko a Rayen Petrovický, pričom v drese hostí si pripísal asistenciu Patrik Koch.
Miloš Kelemen zaznamenal asistenciu pri prehre Pardubíc 3:4 po nájazdoch v Hradci Králové. Líder tabuľky aspoň natiahol svoju šnúru s minimálne jedným bodom na 12 zápasov. Víťazstvo vychytal brankár domácich Stanislav Škorvánek.
Skórovali aj dvaja Slováci v drese Olomoucu, ktorý na domácom ľade zdolal Třinec 4:1 a ukončil mu sériu piatich víťazstiev. Do streleckej listiny sa zapísali Silvester Kusko a Rayen Petrovický, pričom v drese hostí si pripísal asistenciu Patrik Koch.
Miloš Kelemen zaznamenal asistenciu pri prehre Pardubíc 3:4 po nájazdoch v Hradci Králové. Líder tabuľky aspoň natiahol svoju šnúru s minimálne jedným bodom na 12 zápasov. Víťazstvo vychytal brankár domácich Stanislav Škorvánek.
česká extraliga - 40. kolo
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:4 po predĺžení (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 22. Wesley, 31. Yetman, 20. Nellis - 3. Tomek, 22. Jaks, 35. Beránek, 63. Sapoušek
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)
Góly: 23. Závora - 44. Procházka, 48. Vigneault, 53. Robins, 54. Konečný, 59. Forman
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Góly: 18. KUSKO, 26. Plášek, 27. PETROVICKÝ, 39. Orsava - 13. Kurovský (KOCH)
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 4:3 po nájazdoch (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 18. Perret, 23. Kusý, 52. Radil, rozh. nájazd Nenonen - 28. Hájek (KELEMEN), 31. Červenka, 37. Sedlák
/S. ŠKORVÁNEK (H. Králové) odchytal celý zápas/
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:2 po nájazdoch (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Musil, 32. Kolmann, rozh. nájazd Lenc - 46. Zámorský, 55. Rohlík
HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Góly: 7. POSPÍŠIL, 32. Flek, 34. Kos (KOLLÁR), 40. Zohorna (POSPÍŠIL), 53. Zohorna (POSPÍŠIL), 56. CINGEL, 57. POSPÍŠIL (KOLLÁR) - 26. Zygmunt, 48. Maštalířský (SUKEĽ, ČAJKOVIČ)
/M. TOMEK (Litvínov) odchytal celý zápas/
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:4 po predĺžení (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 22. Wesley, 31. Yetman, 20. Nellis - 3. Tomek, 22. Jaks, 35. Beránek, 63. Sapoušek
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)
Góly: 23. Závora - 44. Procházka, 48. Vigneault, 53. Robins, 54. Konečný, 59. Forman
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Góly: 18. KUSKO, 26. Plášek, 27. PETROVICKÝ, 39. Orsava - 13. Kurovský (KOCH)
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 4:3 po nájazdoch (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 18. Perret, 23. Kusý, 52. Radil, rozh. nájazd Nenonen - 28. Hájek (KELEMEN), 31. Červenka, 37. Sedlák
/S. ŠKORVÁNEK (H. Králové) odchytal celý zápas/
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:2 po nájazdoch (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Musil, 32. Kolmann, rozh. nájazd Lenc - 46. Zámorský, 55. Rohlík
HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Góly: 7. POSPÍŠIL, 32. Flek, 34. Kos (KOLLÁR), 40. Zohorna (POSPÍŠIL), 53. Zohorna (POSPÍŠIL), 56. CINGEL, 57. POSPÍŠIL (KOLLÁR) - 26. Zygmunt, 48. Maštalířský (SUKEĽ, ČAJKOVIČ)
/M. TOMEK (Litvínov) odchytal celý zápas/