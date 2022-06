Pospíšil sa dohodol na zmluve so SaiPa Lappeenranta

Helsinki 6. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil sa dohodol na ročnej zmluve s fínskym tímom SaiPa Lappeenranta. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťšesťročný krídelník odohral uplynulé tri sezóny v inom fínskom klube Lukko Rauma, s ktorým získal v sezóne 2020/21 titul. Vlani v decembri však odišiel do švajčiarskeho Davosu. V jeho farbách odohral osem duelov a strelil gól, v play off mal bilanciu štyri zápasy a štyri body (2+2).



Vo fínskej lige odohral 111 zápasov základnej časti s bilanciou 28 gólov a 40 asistencií. V deviatich dueloch play off pridal šesť bodov (3+3). V novom klube sa opäť stretne s trénerom Pekkom Virtom, ktorý ho trénoval aj v Lukku.



Pospíšil si vo februári vybojoval so slovenskou reprezentáciou bronz na ZOH v Pekingu, keď v siedmich stretnutiach zaznamenal jednu asistenciu, a reprezentoval aj na MS vo Fínsku.



SaiPa spolu s ním angažovala aj ďalších dvoch útočníkov - Kanaďana Jaedona Descheneaua a Američana Kevina Fitzgeralda.