Pospíšil si predĺži angažmán v Košiciach, Langkow príde 9. januára

Košice 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil bude napokon hrať za HC Košice až do 15. januára. Jeho presun do kempu Calgary skomplikovalo ochorenie Covid-19. Košický klub zároveň na oficiálnej stránke informoval, že avizovaný príchod Kanaďana Chrisa Langkowa sa posunie na 9. januára.



Pospíšil prekonal Covid-19 bez vážnejších problémov, no povinná 10-dňová karanténa po príchode do Kanady by ho pripravila o veľkú časť tréningového kempu. Kluby sa preto dohodli na Pospíšilovom zotrvaní v Košiciach do 15. januára 2021.



Košický klub víta zotrvanie 21-ročného centra aj preto, že Langkow, s ktorým vedenie počítalo ako s náhradou práve za Pospíšila, sa zranil. "Chris si privodil pri tréningu menšie zranenie a jeho príchod do Košíc sa posunie o približne 10 dní. Do Košíc by mal prísť 9. januára. V Kanade sa zotavuje v špičkových podmienkach. Aj preto nám Martinove zotrvanie pri tíme veľmi pomôže. Ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie, nastúpi už v dnešnom zápase proti Michalovciam. Oba kluby, hráč a aj agent za daných okolností okamžite súhlasili s Martinovým návratom do Košíc, čo vnímam ako prejav spokojnosti hráča, ale aj samotného Calgary s jeho pôsobením u nás. V najbližších zápasoch nám pomôže a som presvedčený, že zápasová prax a dobrá forma mu dajú predpoklady na presadenie sa v Calgary," uviedol tréner a športový manažér HC Košice Jan Šťastný.