Pospíšil si pripísal asistenciu, Calgary prehralo na ľade Chicaga 3:4

Alex Iafallo (9) a Brendan Dillon (5) z Winnipegu Jets gratulujú Vladislavovi Namestnikovovi (7) po góle počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL proti Arizona Coyotes, v nedeľu 7. januára 2024 v Tempe v štáte Arizona. Foto: TASR/AP



NHL - výsledky:



Chicago - Calgary 4:3 /Pospíšil za hostí 0+1/,

Washington - Los Angeles 4:3,

Arizona - Winnipeg 2:6,

Anaheim - Detroit 2:3



New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v zámorskej NHL pripísal asistenciu, no jeho Calgary prehralo na ľade Chicaga 3:4. V zostave hostí chýbal Adam Ružička. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym vyhral doma nad Los Angeles 4:3.Pospíšil bodoval v druhom dueli za sebou a na konte má deväť bodov (4+5) v 28 stretnutiach. Proti Chicagu sa podieľal na prvom góle hostí v 14. minúte, keď v útočnom pásme úspešne napádal a stál pri zrode akcie, po ktorej Nazem Kadri vyrovnal na 1:1. Flames ešte v polovici zápasu viedli, no domáci potom zaznamenali tri góly za sebou a v prvom vystúpení bez zraneného Connora Bedarda dokázali zastaviť päťzápasovú šnúru prehier. Colin Blackwell k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou. Pospíšil odohral 10:52 min, okrem asistencie mal jednu strelu, plusový bod a odsedel si dve minúty za podrazenie.Washington uspel v súboji s Los Angeles a po dvoch predchádzajúcich prehrách bodoval naplno. Fehérváry bol s minutážou 21:28 druhý najvyťaženejší hráč Capitals, pripísal si plusový bod, jednu strelu a štyri hity. Viac ako on odohral iba jeho spoluhráč z elitnej obrannej dvojice Washingtonu John Carlson, ktorý 53 sekúnd pred treťou sirénou rozhodol o triumfe svojho tímu. Domáci prehrávali 1:2 i 2:3, ale v závere tretej tretiny sa im podarilo skóre otočiť. Prvý trojbodový zápas v kariére má za sebou Nicolas Aube-Kubel (1+2), Alex Ovečkin mal asistenciu a natiahol svoju bodovú šnúru na päť stretnutí. Brankár Darcy Kuemper predviedol 38 úspešných zákrokov. Dva góly za Los Angeles dal Kevin Fiala, no jeho tím prehral piaty duel v sérii.Winnipeg si pripísal šiesty triumf za sebou, keď uspel na ľade Arizony 6:2. Mark Scheifele k tomu prispel dvoma presnými zásahmi, Nikolaj Ehlers sa predviedol gólom a asistenciou. Michael Rasmussen rozhodol 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny o víťazstve Detroitu v aréne Anaheimu 3:2. Pre domácich to bola piata prehra za sebou, neodvrátili ju ani dva góly Trevora Zegrasa.