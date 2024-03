Pospíšil skóroval, Slafkovského séria sa skončila, 60. gól Matthewsa

NHL - výsledky:



Florida - Detroit 3:2 pp a sn,

Minnesota - Vegas 1:2 pp,

Edmonton - Anaheim 6:1,

Arizona - New York Rangers 5:8,

Colorado - Nashville 7:4,

Buffalo - Toronto 0:3,

Columbus - Pittsburgh 4:3 pp a sn,

Montreal - Carolina 0:3,

Philadelphia - Chicago 1:5,

Tampa Bay - New York Islanders 4:1,

Washington - Boston 2:3 pp a sn,

Winnipeg - Ottawa 2:3,

St. Louis - San Jose 0:4,

Calgary - Los Angeles 4:2 /POSPÍŠIL za domácich 1+0/, Seattle - Dallas 0:3





tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks

New York 31. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na nedeľu svoj ôsmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k domácemu víťazstvu Calgary nad Los Angeles 4:2. Montreal s Juraj Slafkovským podľahol Caroline 0:3, slovenský útočník tak v deň 20. narodenín ukončil svoju bodovú sériu, ktorá trvala deväť zápasov. Toronto zvíťazilo v Buffale 3:0 aj zásluhou gólu Austona Matthewsa, pre lídra streleckej tabuľky to bol 60. presný zásah v sezóne. Obranca Washingtonu John Carlson skóroval vo svojom 1000. zápase v NHL, jeho tím napokon prehral s Bostonom 2:3 po nájazdoch. Miestenky do play off si definitívne zaistili Colorado a Vancouver.Pospíšil dal v 12. minúte za stavu 1:1 druhý gól Calgary. Podarilo sa mu aj so spoluhráčmi udržať puk v útočnom pásme, nakorčuľoval si pred súperovu bránku a po presnej prihrávke Andreja Kuzmenka skóroval zblízka do odkrytej siete. Slovenský útočník skóroval prvýkrát od 16. marca, ukončil päťzápasové čakanie na gól a kanadský bod. Po 54 dueloch sezóny má na konte 18 bodov (8+10). V zápase odohral 13:29 min., pripísal si aj plusový bod, vyslal tri strely na bránku, rozdal päť bodyčekov a inkasoval dva dvojminútové tresty.Washington s Martinom Fehérvárym proti Bostonu dvakrát vyrovnal, ale v nájazdoch rozhodol o víťazstve Bruins v piatej sérii obranca Kevin Shattenkirk. Capitals sa vďaka zisku bodu posunuli na tretiu priečku v Metropolitnej divízii, pretože Philadelphia prehrala s Chicagom 1:5. Slovenský obranca odohral 24:20 min., čím vyrovnal svoje sezónne maximum, nazbieral dve mínusky, dostal menší trest a mal jeden strelecký pokus. Carlson sa stal druhým hráčom Capitals, ktorý strelil gól vo svojom 1000. zápase v NHL, predtým to dokázal Calle Johansson (19. marca 2001). Tridsaťštyriročný Američan vyrovnal v presilovke v 35. minúte na 2:2. "" povedal pre espn.com Carlson, ktorý celú kariéru strávil vo Washingtone.Slafkovský nepredĺžil svoju bodovú šnúru. Proti Caroline nastúpil opäť v prvom útoku Montrealu, počas 20:41 min. na ľade sa neujala ani jedna z jeho šiestich striel na bránku. Duel dokončil s dvomi mínusovými bodmi, napriek prehre ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Štvrté čisté konto v sezóne vychytal Pjotr Kočetkov, ktorý zlikvidoval 26 striel. Sebastian Aho a Seth Jarvis mali bilanciu 1+1, Jake Guentzel pridal dve asistencie. Hurricanes vyhrali osem z pulynulých desiatich duelov. "" uviedol pre nhl.com Jordan Staal, ktorý otvoril skóre v oslabení v 30. minúte. Hurricanes neinkasovali v druhom zápase za sebou, v noci na piatok vynuloval Detroit Frederik Andersen.Erik Černák chýbal v zostave Tampy Bay, ktorá zdolala New York Islanders 4:1. Klub informoval, že slovenský obranca nehral, lebo predtým vynechal tímový míting. Nenastúpil ani v rannom rozkorčuľovaní. Lightning bodovali v deviatom zápase za sebou, Anthony Cirelli strelil dva góly a pridal asistenciu. Skóroval aj Steven Stamkos, ktorý deviatykrát v kariére v NHL dosiahol métu 30 gólov. Nikita Kučerov a Brendon Hagel dvakrát asistovali a Andrej Vasilevskij vykryl 27 striel. "" povedal Cirelli. "" sú na pozícii prvej voľnej karty vo Východnej konferencii.Seattle podľahol Dallasu 0:3, Tomáš Tatar opäť nenastúpil za domácich a na súpiske bol vedený ako zdravý náhradník. Stars vyhrali siedmykrát za sebou a vyrovnali klubový rekord. Jake Oettinger zneškodnil 17 striel súpera a zaznamenal čisté konto. Roope Hintz a Wyatt Johnston skórovali a pridali aj po jednej asistencii. Johnston sa stal tretím hráčom v klubovej histórii, ktorý sa dostal na métu 100 bodov v kariére pred dovŕšením 21. narodenín. Okrem neho to dokázali len Brian Bellows a Mike Modano.Matthews pomohol 60. tohtosezónnym gólom k triumfu Toronta na ľade Buffala. Americký center pokoril 60-gólovú hranicu v jednej sezóne druhýkrát v profiligovej kariére.Florida zvíťazila nad Detroitom 3:2 po samostatných nájazdoch. Dvomi gólmi v tretej tretine k tomu prispel kapitán "" Alexander Barkov, po jeho zásahoch viedli domáci 2:1. Zápas poslal do predĺženia kapitán hostí Dylan Larkin, ktorý v 57. minúte využil presilovku. O víťazstve domácich rozhodol Sam Reinhart, ktorý bol ako jediný úspešný v nájazdoch. Detroit prehral na klziskách súperov deviaty zápas v rade. Florida ukončila sériu štyroch prehier na domácom ľade. Detroitu sa vzdialila druhá pozícia s voľnou kartou vo Východnej konferencii, na Philadelphiu stráca dva body.Minnesota prehrala s Vegas 1:2 po predĺžení, v ktorom rozhodol Jonathan Marchessault. Ten strelil víťazný gól do prázdnej bránky Wild, pretože tréner John Hynes opäť v extra čase odvolal brankára. Minnesota potrebuje body a Hynes zariskoval, ale tentokrát mu to nevyšlo. Na základe ligových pravidiel, ak tím inkasuje v hre bez brankára v predĺžení, tak príde aj o bod za remízu po 60 minútach. Wild tak vyšli naprázdno. "" povedal Hynes, ktorý v tejto sezóne už raz s podobným manévrom uspel.