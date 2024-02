Pospíšil ukončil čakanie na gól, Černák nehral pre chorobu

NHL - výsledky:



Carolina - Florida 1:0, Detroit - Colorado 2:1 pp, New Jersey - New York Rangers 1:5, Ottawa - Dallas 4:1, Pittsburgh - Montreal 4:1, Tampa Bay - Washington 3:5, St. Louis - New York Islanders 4:0, Calgary - Boston 3:2 pp /POSPÍŠIL za domácich 1+0/, Seattle - Vancouver 5:2, Vegas - Toronto 3:7, Los Angeles - Nashville 1:4





New York 23. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na piatok svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k víťazstvu Calgary nad Bostonom 3:2 po predĺžení. Do hry zasiahli aj ďalší traja Slováci, Seattle s Tomášom Tatarom zdolal Vancouver 5:2, New Jersey so Šimonom Nemcom podľahlo New Yorku Rangers 1:5 a Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Pittsburghu 1:4.Pospíšil dal gól po 20-zápasovej odmlke, predtým naposledy skóroval 18. decembra do siete Floridy. V súboji s Bostonom poslal svoj tím za stavu 1:1 druhýkrát do vedenia, keď po bekhendovej strele Connora Zaryho dorazil puk zblízka do siete. Dvadsaťštyriročný útočník nastúpil v druhom útoku Calgary a odohral 15:28 min. Okrem gólu si pripísal aj plusový bod, odsedel si dvojminútový trest za podrazenie, vyslal štyri strely na bránku, jednu súperovu strelu zblokoval a rozdal až sedem bodyčekov. Víťazný gól Flames strelil vo štvrtej minúte predĺženia Nazem Kadri, ktorý predtým asistoval pri Pospíšilovom zásahu. "Plamene" dosiahli druhé víťazstvo za sebou a veľmi dôležité v boji o play off, v Západnej konferencii zaostávajú za pozíciou s druhou voľnou kartou o tri body.Líder Západnej konferencie z Vancouveru utrpel štvrtú prehru v rade, tentoraz nestačil na domáci Seattle (2:5). Tatar opäť nastúpil vo štvrtom útoku, počas 11:59 min na ľade si pripísal jeden strelecký pokus. Jordan Eberle prispel k výhre dvomi gólmi a asistenciou, Jared McCann mal bilanciu 1+3.Rangers uspeli na ľade New Jersey 5:1 a natiahli sériu víťazstiev na číslo deväť. Nemec nastúpil v druhej obrannej dvojici Devils, počas 18:37 min vyslal tri strely na bránku, zblokoval jednu strelu súpera a zaznamenal mínusku. Krátko musel opustiť zápas, keď inkasoval zásah hokejkou do tváre a museli ho ošetriť zdravotníci v šatni. Neskôr sa vrátil do hry.Montreal prehral štvrtý zápas za sebou, keď podľahol domácemu Pittsburghu 1:4. Slafkovský odohral v prvom útoku Canadiens 21:00 min. s dvoma mínuskami, jednou strelou na bránku, jedným bodyčekom a jedným blokom. Dva góly Penguins dal obranca Kris Letang.Washington triumfoval na ľade Tampy Bay 5:3, dvomi gólmi sa na víťazstve Capitals podieľal Connor McMichael. V stretnutí chýbali obaja slovenskí obrancovia – domáci Erik Černák pre chorobu, v drese hostí Martin Fehérváry stále pre zranenie. Zápas nedohrali dvaja hráči, Tampe sa zranil Haydn Fleury a v tíme "Caps" odstúpil predčasne z hry veterán T.J. Oshie.Dvaja brankári si udržali čisté konto. Piotr Kočetkov zneškodnil všetkých 44 striel hráčov Floridy a mal výrazný podiel na triumfe Caroliny 1:0. Zaknihoval tretie čisté konto v sezóne a celkovo siedme v profiligovej kariére. Hurricanes zastavili "panterom" ich šesťzápasovú víťaznú sériu, rozhodol o tom Sebastian Aho gólom 19 sekúnd pred koncom tretej tretiny.Jordan Binnington zlikvidoval všetkých 38 striel pri svojom treťom shutoute v sezóne a 15. v kariére v NHL a pomohol St. Louis k výhre nad New Yorkom Islanders 4:0. Blues vytvorili nový klubový rekord s troma gólmi v rozpätí 32 sekúnd, počas nich skórovali Brandon Saad a dvakrát Pavel Bučnevič. Ruský krídelník v tretej tretine spečatil víťazstvo do prázdnej bránky a zavŕšil hetrik, svoj štvrtý v lige.Obhajca titulu Vegas nestačil na Toronto (3:7), v drese Maple Leafs dal Auston Matthews svoj 52. gól v sezóne, ktorým si upevnil vedúce postavenie v tabuľke strelcov. V uplynulých piatich dueloch skóroval dokopy desaťkrát.